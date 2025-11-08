نجمة ذهبية من الاولمبياد الى عرض الأزياء

الأميركية الحاصلة على ميداليتين ذهبيّتين أولمبيّاً

أصبحت الأولمبية الأميركية لي، الحاصلة على ميداليتين ذهبيّتين أولمبيّاً، حديث الصحافة العالمية بعد دخولها عالم عرض الأزياء.

الشهر الماضي، شاركت لي في عرض الأزياء الشهير (Victoria’s Secret Fashion Show) في ضمن قسم (Pink)، الخاص بالشباب، مرتدية بدلة رياضية وردية اللون، ما مثّل انتقالاً كبيراً من الحلبة الرياضية إلى منصة الأزياء.

وقالت لي في تصريحات لمجلة (Marie Claire) إنها رأتها فرصة "خارج منطقة الراحة"، لكنها اختارتها لأنها أرادت أن تقول للفتيات "لا يجب أن تندمن في صندوق واحد، يمكنكن أن تطاردن ذهب الأولمبياد وتحتفظن بأنوثتكن في الوقت نفسه".

وأضافت "حين كنت صغيرة، لم أرَ كثيراً من الفتيات اللواتي يشبهنني في مثل هذه المنصّات، أن أكون هنا الآن كلاعبة، كشخصٍ عمل بكلّ جهده، شعور قويّ".

ولم تمرّ خطوة لي من دون معارضة، حيث واجهت انتقادات بسبب طولها وكونها رياضية وليست عارضة أزياء تقليدية.

وردّت عليها بلُطف وقوّة عبر فيديو على تيك توك، حيث قامت بمزامنة شفوية لأغنية (Successful) من ، وعلّقت عليه بعبارة (Can u guys stop bullying me).

ساني لي،Victoria’s Secret





