مدريد تحتضن كرة القدم الأميركية

مدريد تحتضن كرة القدم الأميركية
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-11-15 | 02:26
مدريد تحتضن كرة القدم الأميركية

تستعدّ مدريد لاستضافة حدث رياضي لافت على أرض ملعب سانتياغو برنابيو

تستعدّ مدريد لاستضافة حدث رياضي لافت على أرض ملعب سانتياغو برنابيو، يتمثّل في إقامة أول مباراة رسمية من دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين في إسبانيا.
ويجمع اللقاء المرتقب بين فريقيّ ميامي دولفينز وواشنطن كوماندرز، في خطوة تُكرّس انفتاح العاصمة الإسبانية على واحدة من أسرع الرياضات نموًّا خارج الولايات المتحدة.
وتأتي المباراة ثمرة تعاون بين رابطة الدوري ومسؤولي الرياضة في مدريد وإدارة النادي المالِك للملعب، مع تأكيد مختلف الأطراف أنّها قد تكون بداية سلسلة من المباريات المماثلة في الأعوام المقبلة إذا حقّق الحدث النجاح الجماهيري واللوجستي المنتظر.
وقبيل صفارة البداية، تشهد المدينة برنامجا متكاملا للفعاليات المصاحبة، يتضمّن مناطق للمشجعين، وعروضا تعريفية بقواعد كرة القدم الأميركية، وأنشطة مخصّصة للأطفال والشباب بهدف توسيع قاعدة اللعبة في السوق الإسبانية وتعميق ارتباط الجمهور بها وتقديم تجربة مختلفة.
ويرى مراقبون أنّ نجاح التنظيم والحضور الجماهيري القوي سيعزّزان موقع مدريد كوجهة رئيسة للأحداث الرياضية الكبرى، وسيمنحان دوري كرة القدم الأميركية منصة جديدة للتواصل مع جمهور أوروبي أوسع، في إطار استراتيجية دولية لتوسيع شعبية اللعبة حول العالم.


