مدريد تحتضن كرة القدم الأميركية

تستعدّ مدريد لاستضافة حدث لافت على أرض ملعب سانتياغو برنابيو، يتمثّل في إقامة أول مباراة رسمية من الأميركية للمحترفين في إسبانيا.

ويجمع اللقاء المرتقب بين فريقيّ ميامي دولفينز وواشنطن كوماندرز، في خطوة تُكرّس انفتاح الإسبانية على واحدة من أسرع الرياضات نموًّا خارج .

وتأتي المباراة ثمرة تعاون بين رابطة الدوري ومسؤولي الرياضة في مدريد وإدارة النادي المالِك للملعب، مع تأكيد مختلف الأطراف أنّها قد تكون بداية سلسلة من المباريات المماثلة في الأعوام المقبلة إذا حقّق النجاح الجماهيري واللوجستي المنتظر.

وقبيل صفارة البداية، تشهد المدينة برنامجا متكاملا للفعاليات المصاحبة، يتضمّن مناطق للمشجعين، وعروضا تعريفية بقواعد كرة القدم الأميركية، وأنشطة مخصّصة للأطفال والشباب بهدف توسيع قاعدة اللعبة في السوق الإسبانية وتعميق ارتباط الجمهور بها وتقديم تجربة مختلفة.

ويرى مراقبون أنّ نجاح التنظيم والحضور الجماهيري القوي سيعزّزان موقع مدريد كوجهة رئيسة للأحداث الرياضية الكبرى، وسيمنحان دوري كرة القدم الأميركية منصة للتواصل مع جمهور أوسع، في إطار استراتيجية دولية لتوسيع شعبية اللعبة حول .





