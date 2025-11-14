انتقادات حادّة لـ"سكاي سبورتس" بعد إطلاق حساب نسائي

واجهت شبكة سكاي سبورتس موجة من الانتقادات

واجهت شبكة سكاي سبورتس موجة من الانتقادات عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن إطلاق على تيك توك تحمل اسم Sky Sports Halo، تمّ تقديمها في المنشورات الرسميّة بوصفها "الأخت الصغيرة لسكاي سبورتس"، وقناة "مخصّصة لعشّاق الرياضة من النساء".

وتهدف القناة، وفقًا لوصف ، إلى تقديم محتوى يستهدف الجمهور النسائي، مع تسليط الضوء على قصص اللاعبات وبطولات السيّدات ومحتوى ترفيهي يتناول الرياضة من منظور مختلف.

غير أنّ طريقة التسويق للمشروع، واختيار عبارة "الأخت الصغيرة"، أشعلا انتقادات ، حيث اعتبر كثيرون أنّ الخطاب "متعالٍ" و"يُصغِّر من شأن النساء"، بدلًا من أن يُقدَّم لهنّ كجمهور رياضي كامل ومساوٍ للرجال.

كما أنّ عددًا من الصحفيات والمشجعات والناشطات في مجال النسائية وصفن التوجّه بأنه يعيد إنتاج الصور النمطية عن الرياضة، مشيرات إلى أنّ المشكلة ليست في إطلاق منصّة مخصّصة، بل في لغة الخطاب التي تبدو "أبويّة" وتتعامل مع المتابعات كجمهور يحتاج إلى تبسيط أو "نسخة لطيفة" من المحتوى الرياضي.

في المقابل، رحّب بعض المستخدمين بفكرة تخصيص مساحة أكبر لمحتوى الرياضة النسائية، لكنهم دعوا سكاي سبورتس إلى مراجعة طريقة تقديم المشروع ولغته التسويقية، بما يعكس مساواة حقيقية واحترامًا كاملًا لمكانة النساء في الوسط الرياضي.





