فيديو - رياضي أذربيجاني ينجز أول "Full-Full-Full" في العالم

فيديو - رياضي أذربيجاني ينجز أول &quot;Full-Full-Full&quot; في العالم
رياضات متنوعة

2025-11-23 | 07:46
فيديو - رياضي أذربيجاني ينجز أول "Full-Full-Full" في العالم

كتب الرياضي الأذربيجاني توفيق علييف التاريخ

كتب الرياضي الأذربيجاني توفيق علييف التاريخ خلال مشاركته في الألعاب العالمية 2025 في الصين، بعد أن نجح في تنفيذ أول حركة (Full-Full-Full) على مستوى العالم.
تتضمن الحركة المذهلة ثلاث قفزات خلفية متتابعة، مع دوران 360 درجة في كل قفزة، ما يتطلب قدرة بدنية هائلة وتركيزا مذهلاً. 
وتمكن علييف من أداء الحركة بنجاح أمام لجنة التحكيم والجماهير، ما جعله يحقق إعجاب المتابعين العالميين ويكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الألعاب الرياضية الأكروباتية.
وقال علييف بعد الأداء "كانت التجربة مذهلة، وسعيد جدا لأنني استطعت تحقيق هذا الإنجاز الذي طالما حلمت به".






