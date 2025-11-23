حادثة طَعن تُربك فريقا جامعيا في الولايات المتحدة

تعرض فريق الأميركي لهزّة عنيفة

تعرض فريق الأميركي التابع لجامعة ألاباما في برمنغهام لهزّة عنيفة، بعد حادثة طعن داخل مقرّ الفريق انتهت بتوقيف أحد اللاعبين وإصابة اثنين من زملائه.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، وقعت الحادثة في ساعات الصباح داخل مبنى مخصّص لأنشطة الفريق، حيث نشب خلاف بين عدد من اللاعبين قبل أن يتطوّر إلى اعتداء بسلاح أبيض أصاب لاعبين اثنين بجروح استدعت نقلهما إلى المستشفى.

وأكّدت الجامعة أنّ إصابات اللاعبين لا تُهدِّد حياتهما، لكنّهما يخضعان للمراقبة الطبية، فيما باشرت شرطة المدينة التحقيق في ملابسات الحادثة، وتمّ توقيف اللاعب المشتبه به على ذمة التحقيق، من دون اسمه أو تفاصيل إضافية احترامًا لسرية الإجراءات.

وأشارت إدارة الجامعة في بيانها إلى أنّ الطلاب والرياضيين أولويّة مطلقة، مؤكّدة تعاونها الكامل مع ، واتخاذها إجراءات داخلية لمراجعة أنظمة الدخول إلى مرافق الفريق وآليات التعامل مع الخلافات بين اللاعبين.

كما أثارت الحادثة نقاشًا واسعًا في الأوساط الرياضية والجامعية حول الضغوط النفسية التي يعيشها الرياضيون ، والحاجة إلى برامج دعم واستشارات تساعد على منع مثل هذه الحوادث قبل وقوعها.







