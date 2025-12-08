المدينة الرياضية "في الخدمة" وطرابلس الأولمبي "على نار حامية"

عبّرت وزيرة والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان عن سعادتها لاستقبال مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية للمباراة في الدوري اللبناني لكرة القدم التي جمعت بين النجمة والمبرة، وعلى أرضية عشبيّة طبيعية لائقة، لم تتأثر بهطول الأمطار طوال النهار.

ورأت بايراقداريان أن الجهود المشتركة الدؤوبة واليومية بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة العامة للمنشات هي التي أدت الى عودة الحياة فعلياً الى المنشأة، ووضعها تحت تصرف ، وحضور الجمهور الذي تنفس الصعداء، باعتبار أن المدينة الرياضية تمثل المتنفس الوحيد وروح كرة القدم .

وفي سياق متصل، بدأت عملية معالجة التربة في ملعب الاولمبي، كمقدمة لتأهيل مرافقه الأساسية وتشغيله بالامكانات المتاحة، كي يكون في خدمة الرياضة والرياضيين في منطقة .

ولا بد من الإشارة الى أن ملعب طرابلس الأولمبي لم يستقبل اي نشاط منذ ما يقارب العشرين سنة، و هو ما يعكس ارادة جدية من وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة العامة للمنشآت بتشغيل المنشآت التابعة لها تباعاً في كافة المناطق اللبنانية بما يتناسب مع الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة.