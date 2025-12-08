الأخبار
المدينة الرياضية "في الخدمة" وطرابلس الأولمبي "على نار حامية"

المدينة الرياضية &quot;في الخدمة&quot; وطرابلس الأولمبي &quot;على نار حامية&quot;
2025-12-08 | 03:46
المدينة الرياضية "في الخدمة" وطرابلس الأولمبي "على نار حامية"

بدأت عملية معالجة التربة في ملعب طرابلس الاولمبي

عبّرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان عن سعادتها لاستقبال مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية للمباراة في الدوري اللبناني لكرة القدم التي جمعت بين النجمة والمبرة، وعلى أرضية عشبيّة طبيعية لائقة، لم تتأثر بهطول الأمطار طوال النهار.

ورأت بايراقداريان أن الجهود المشتركة الدؤوبة واليومية بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة العامة للمنشات هي التي أدت الى عودة الحياة فعلياً الى المنشأة، ووضعها تحت تصرف كرة القدم، وحضور الجمهور الذي تنفس الصعداء، باعتبار أن المدينة الرياضية تمثل المتنفس الوحيد وروح كرة القدم اللبنانية.

وفي سياق متصل، بدأت عملية معالجة التربة في ملعب طرابلس الاولمبي، كمقدمة لتأهيل مرافقه الأساسية وتشغيله بالامكانات المتاحة، كي يكون في خدمة الرياضة والرياضيين في منطقة الشمال.

ولا بد من الإشارة الى أن ملعب طرابلس الأولمبي لم يستقبل اي نشاط رياضي منذ ما يقارب العشرين سنة، و هو ما يعكس ارادة جدية من وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة العامة للمنشآت بتشغيل المنشآت التابعة لها تباعاً في كافة المناطق اللبنانية بما يتناسب مع الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة.

 

