متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41

خطفت الأميركية ليندزي فون الأضواء

خطفت الأميركية ليندزي فون الأضواء في افتتاح موسم ضمن للتزلج الألبي للسيدات، بعدما فازت بسباق الهبوط في موريتز - ، لتصبح أكبر متزلجة (رجالًا أو سيدات) تحصد فوزا في تاريخ كأس ، وفي عمر 41 عاما.

وحققت فون انتصارها الـ83 في مسيرتها، وهو أول فوز لها في كأس العالم منذ عام 2018، ما يمنح مشروع عودتها الأولمبية دفعة قوية قبل أولمبياد - كورتينا المقرر في شباط - فبراير 2026.

وسجلت فون زمنا قدره 1:29.63 دقيقة، متقدمة بفارق 0.98 ثانية على النمساوية ماغدالينا إيغر، فيما جاءت مواطنتها النمساوية ميريام بوخنر ثالثة بفارق 1.16 ثانية.

وأشارت المتزلجة بعد السباق إلى أنها ترى مجالا للتحسن، معتبرة أن أداءها في فئة "السوبر جي" قد يكون أفضل، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول قدرتها على المنافسة هذا الموسم، لا الاكتفاء بحضور رمزي.

ويكتسب إنجاز فون قيمة إضافية لأنه تحقق في مشاركتها رقم 409 بكأس العالم، في عودة تُقدَّم كواحدة من أكثر قصص الرياضات الشتوية تأثيرا هذا الموسم.







