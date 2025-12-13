الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-12-12 | 23:48
متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41

خطفت الأميركية ليندزي فون الأضواء

خطفت الأميركية ليندزي فون الأضواء في افتتاح موسم السرعة ضمن كأس العالم للتزلج الألبي للسيدات، بعدما فازت بسباق الهبوط في سانت موريتز - سويسرا، لتصبح أكبر متزلجة (رجالًا أو سيدات) تحصد فوزا في تاريخ كأس العالم، وفي عمر 41 عاما.
وحققت فون انتصارها الـ83 في مسيرتها، وهو أول فوز لها في كأس العالم منذ عام 2018، ما يمنح مشروع عودتها الأولمبية دفعة قوية قبل أولمبياد ميلانو - كورتينا المقرر في شباط - فبراير 2026.
وسجلت فون زمنا قدره 1:29.63 دقيقة، متقدمة بفارق 0.98 ثانية على النمساوية ماغدالينا إيغر، فيما جاءت مواطنتها النمساوية ميريام بوخنر ثالثة بفارق 1.16 ثانية.
وأشارت المتزلجة بعد السباق إلى أنها ترى مجالا للتحسن، معتبرة أن أداءها في فئة "السوبر جي" قد يكون أفضل، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول قدرتها على المنافسة هذا الموسم، لا الاكتفاء بحضور رمزي.
ويكتسب إنجاز فون قيمة إضافية لأنه تحقق في مشاركتها رقم 409 بكأس العالم، في عودة تُقدَّم كواحدة من أكثر قصص الرياضات الشتوية تأثيرا هذا الموسم.



مقالات ذات صلة

"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية
2025-09-27

"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية

الذهب يتوهج برقم قياسي جديد.. كم بلغ؟
2025-10-21

الذهب يتوهج برقم قياسي جديد.. كم بلغ؟

دي لا فوينتي بعد 3 سنوات مع إسبانيا .. حصيلة ذهبية وأرقام قياسية
2025-11-19

دي لا فوينتي بعد 3 سنوات مع إسبانيا .. حصيلة ذهبية وأرقام قياسية

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية
2025-11-25

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41

رياضة

رياضات متنوعة

ليندزي فون

كأس العالم للتزلج الألبي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بايراقداريان تشكل لجنة ثلاثية لحل أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

بايراقداريان تشكل لجنة ثلاثية لحل أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية
2025-12-12

بايراقداريان تشكل لجنة ثلاثية لحل أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية

تشكيل لجنة يرأسها مقدسي وتضم اليه أكبر اتحادين رياضيين في لبنان

2025-12-12

بايراقداريان تشكل لجنة ثلاثية لحل أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية

تشكيل لجنة يرأسها مقدسي وتضم اليه أكبر اتحادين رياضيين في لبنان

فضيحة مدرب ميشيغن الجامعي تهزّ كرة القدم الأميركية
2025-12-11

فضيحة مدرب ميشيغن الجامعي تهزّ كرة القدم الأميركية

أعلنت الجامعة إقالته "لسبب وجيه" في بيان رسمي

2025-12-11

فضيحة مدرب ميشيغن الجامعي تهزّ كرة القدم الأميركية

أعلنت الجامعة إقالته "لسبب وجيه" في بيان رسمي

حزن كبير في عالم الملاكمة: وفاة الصاعدة خوسويه هيرنانديز
2025-12-09

حزن كبير في عالم الملاكمة: وفاة الصاعدة خوسويه هيرنانديز

وفاة الملاكم الشاب عن عمرٍ لم يتجاوز 20 عاما

2025-12-09

حزن كبير في عالم الملاكمة: وفاة الصاعدة خوسويه هيرنانديز

وفاة الملاكم الشاب عن عمرٍ لم يتجاوز 20 عاما

اخترنا لك
بايراقداريان تشكل لجنة ثلاثية لحل أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية
2025-12-12
فضيحة مدرب ميشيغن الجامعي تهزّ كرة القدم الأميركية
2025-12-11
حزن كبير في عالم الملاكمة: وفاة الصاعدة خوسويه هيرنانديز
2025-12-09
المدينة الرياضية "في الخدمة" وطرابلس الأولمبي "على نار حامية"
2025-12-08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025