فيديو - اعتذار بروح رياضية استثنائية

japanese volleyball player makes the most genuine apology after accidentally hitting someone with his serve pic.twitter.com/YlfLtLnupY — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 1, 2026

شهدت ملاعب الطائرة اليابانية لقطة إنسانية مؤثرة بطلها النجم الدولي يوجي نيشيدا، الذي قدم اعتذاراً وُصف بأنه الأرقى في عالم الرياضة، بعد أن تسبب إرساله القوي في إصابة إحدى المصورات في الملعب عن طريق الخطأ.وخلال المباراة، سدد نيشيدا إرسالاً ساحقاً انحرف ليصيب المصورة المتواجدة خلف خطوط الملعب بشكل مباشر، وفور إدراك اللاعب لما حدث، ترك المباراة تماماً وهرع نحوها، حيث جثا على ركبتيه في يعكس قمة التواضع.ولم يكتفِ نيشيدا بالاعتذار اللفظي، بل ظل قلقاً يراقب حالتها وقام بالانحناء لها عدة مرات كنوع من الاحترام العميق المعهود في الثقافة اليابانية.وقد ضجت القاعة بتصفيق حار من الجمهور الذي تأثر بردة فعل نيشيدا العفوية والصادقة، ولم تستأنف المباراة إلا بعد التأكد من المصورة.وتداول رواد المقطع على نطاق واسع، مؤكدين أن نيشيدا لم يثبت براعته كأحد أفضل لاعبي الكرة الطائرة في فحسب، بل أثبت أيضاً أن الروح الرياضية تسمو فوق أي تنافس.