فيديو - اعتذار بروح رياضية استثنائية

شهدت ملاعب الكرة
الطائرة اليابانية لقطة إنسانية مؤثرة بطلها النجم الدولي يوجي نيشيدا، الذي قدم اعتذاراً وُصف بأنه الأرقى في عالم الرياضة، بعد أن تسبب إرساله القوي في إصابة إحدى المصورات في الملعب عن طريق الخطأ.
وخلال المباراة، سدد نيشيدا إرسالاً ساحقاً انحرف ليصيب المصورة المتواجدة خلف خطوط الملعب بشكل مباشر، وفور إدراك اللاعب لما حدث، ترك المباراة تماماً وهرع نحوها، حيث جثا على ركبتيه في مشهد
يعكس قمة التواضع.
ولم يكتفِ نيشيدا بالاعتذار اللفظي، بل ظل قلقاً يراقب حالتها وقام بالانحناء لها عدة مرات كنوع من الاحترام العميق المعهود في الثقافة اليابانية.
وقد ضجت القاعة بتصفيق حار من الجمهور الذي تأثر بردة فعل نيشيدا العفوية والصادقة، ولم تستأنف المباراة إلا بعد التأكد من سلامة
المصورة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي
المقطع على نطاق واسع، مؤكدين أن نيشيدا لم يثبت براعته كأحد أفضل لاعبي الكرة الطائرة في العالم
فحسب، بل أثبت أيضاً أن الروح الرياضية تسمو فوق أي تنافس.