الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - رقم عالميّ لموهبة نيوزيلندية تُبشّر بمستقبل واعد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - رقم عالميّ لموهبة نيوزيلندية تُبشّر بمستقبل واعد
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-02-01 | 03:38
فيديو - رقم عالميّ لموهبة نيوزيلندية تُبشّر بمستقبل واعد

على مضمار جامعة بوسطن في الولايات المتحدة

سجّل العداء النيوزيلندي سام روث، البالغ 16 عاماً، إنجازاً لافتاً، بعدما قطع سباق الميل داخل الصالات بزمن 3.48.88 خلال لقاء (John Thomas Terrier Classic) على مضمار جامعة بوسطن في الولايات المتحدة، محققا رقما عالمياً لفئة تحت 18 عاماً.
ووفق World Athletics، جاء زمن روث ضمن قائمة الأسرع تاريخيًا في الميل داخل الصالات، كما أنه كسر في السباق نفسه الرقم القياسي النيوزيلندي المطلق للميل الذي ظل قائمًا لعقود، وهو ما اعتبرته وسائل نيوزيلندية لحظة "إعلان" عن موهبة استثنائية في سباقات المسافات المتوسطة.
ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من تسجيل روث زمنا مميزا في الميل خارج الصالات في بلاده، ما يعزز الحديث حول تطوره السريع في سن صغيرة، وسط متابعة متزايدة من الإعلام الرياضي العالمي لمسيرته خلال موسم 2026.



مقالات ذات صلة

فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس
2026-01-05

فيديو - موهبة استثنائية بعمر 13 عاماً تُبهر عالم التنس

جو الغاوي، موهبة الراسينغ الواعدة
2026-01-17

جو الغاوي، موهبة الراسينغ الواعدة

فيديو - موهبة مذهلة في كرة السلة بعمر سبع أعوام
2026-01-25

فيديو - موهبة مذهلة في كرة السلة بعمر سبع أعوام

رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم
2026-01-07

رفات بشرية قرب ملعب كأس العالم

فيديو - رقم عالميّ لموهبة نيوزيلندية تُبشّر بمستقبل واعد

رياضة

رياضات متنوعة

سام روث

سباق الميل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ملاكم شهير معتقل بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

ملاكم شهير معتقل بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني
2026-01-30

ملاكم شهير معتقل بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني

ألقت القبض على ديفيز يوم الأربعاء الفائت في "ديزاين ديستركت"

2026-01-30

ملاكم شهير معتقل بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني

ألقت القبض على ديفيز يوم الأربعاء الفائت في "ديزاين ديستركت"

فيوري يعود عن اعتزاله لمواجهة محمودوف
2026-01-29

فيوري يعود عن اعتزاله لمواجهة محمودوف

كان من المتوقع أن يلعب فيوري ضد ملاكم كردي - ألماني

2026-01-29

فيوري يعود عن اعتزاله لمواجهة محمودوف

كان من المتوقع أن يلعب فيوري ضد ملاكم كردي - ألماني

فيديو - قفز فوق الرؤوس في حديقة سنترال بارك
2026-01-27

فيديو - قفز فوق الرؤوس في حديقة سنترال بارك

مقطع فيديو مدهش للبطل الأولمبي للتزلج بالألواح

2026-01-27

فيديو - قفز فوق الرؤوس في حديقة سنترال بارك

مقطع فيديو مدهش للبطل الأولمبي للتزلج بالألواح

اخترنا لك
ملاكم شهير معتقل بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني
2026-01-30
فيوري يعود عن اعتزاله لمواجهة محمودوف
2026-01-29
فيديو - قفز فوق الرؤوس في حديقة سنترال بارك
2026-01-27
فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان
2026-01-26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026