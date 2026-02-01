فيديو - رقم عالميّ لموهبة نيوزيلندية تُبشّر بمستقبل واعد

WILD 🤯



16-year-old 🇳🇿 Sam Ruthe runs a 3:48.88 mile indoors at Boston University.



سجّل العداء النيوزيلندي سام روث، البالغ 16 عاماً، إنجازاً لافتاً، بعدما قطع سباق الميل داخل الصالات بزمن 3.48.88 خلال لقاء (John Thomas Terrier Classic) على مضمار جامعة في ، محققا رقما عالمياً لفئة تحت 18 عاماً.ووفق World Athletics، جاء زمن روث ضمن قائمة الأسرع تاريخيًا في الميل داخل الصالات، كما أنه كسر في السباق نفسه الرقم القياسي النيوزيلندي المطلق للميل الذي ظل قائمًا لعقود، وهو ما اعتبرته وسائل نيوزيلندية لحظة "إعلان" عن موهبة استثنائية في سباقات المسافات المتوسطة.ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من تسجيل روث زمنا مميزا في الميل خارج الصالات في بلاده، ما يعزز الحديث حول تطوره السريع في سن صغيرة، وسط متابعة متزايدة من العالمي لمسيرته خلال موسم 2026.