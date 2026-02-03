مقتل ثلاثة لاعبين شبان في حادث مروّع في كندا

قُتل ثلاثة لاعبين من نادي الهوكي للناشئين (Southern Alberta Mustangs) في حادث سير وقع أمس الاثنين أثناء توجههم إلى التدريب، جنوب كالغاري.

وبحسب الشرطة، وقع الاصطدام قرابة الحادية عشرة صباحاً، عند تقاطع الطريق الرئيس جنوب كالغاري في ، بين شاحنة نصف مقطورة تحمل حصى كانت تسير شمالًا، وسيارة ركاب صغيرة كانت تسير شرقًا، ما أدى إلى وفاة جميع ركاب السيارة الثلاثة في المكان.

وأكدت في بيان عبر مواقع التواصل وفاة لاعبيها كادين فاين (Caden Fine) مواليد 2008 وجي جي رايت (JJ Wright) مواليد 2007 وكاميرون كاسورسو (Cameron Casorso) مواليد 2007، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.







