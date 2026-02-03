عاجل
سلام: لن ندخر أي مغامرة حرب جديدة
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
مقتل ثلاثة لاعبين شبان في حادث مروّع في كندا

مقتل ثلاثة لاعبين شبان في حادث مروّع في كندا
رياضات متنوعة

2026-02-03 | 00:18
مقتل ثلاثة لاعبين شبان في حادث مروّع في كندا

قُتل ثلاثة لاعبين من نادي الهوكي للناشئين

قُتل ثلاثة لاعبين من نادي الهوكي للناشئين (Southern Alberta Mustangs) في حادث سير وقع أمس الاثنين أثناء توجههم إلى التدريب، جنوب كالغاري.
وبحسب الشرطة، وقع الاصطدام قرابة الحادية عشرة صباحاً، عند تقاطع الطريق الرئيس جنوب كالغاري في كندا، بين شاحنة نصف مقطورة تحمل حصى كانت تسير شمالًا، وسيارة ركاب صغيرة كانت تسير شرقًا، ما أدى إلى وفاة جميع ركاب السيارة الثلاثة في المكان.
وأكدت إدارة النادي في بيان عبر مواقع التواصل وفاة لاعبيها كادين فاين (Caden Fine) مواليد 2008 وجي جي رايت (JJ Wright) مواليد 2007 وكاميرون كاسورسو (Cameron Casorso) مواليد 2007، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.



مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع
2026-01-21

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع

حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته
2025-12-30

حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته

حادث مروع قرب سوق الأحد (فيديو)
2025-11-28

حادث مروع قرب سوق الأحد (فيديو)

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من دخوله الغيبوبة إثر حادث سير مروع في المنيا
2025-11-10

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من دخوله الغيبوبة إثر حادث سير مروع في المنيا

مقتل ثلاثة لاعبين شبان في حادث مروّع في كندا

رياضة

رياضات متنوعة

Caden Fine

JJ Wright

Cameron Casorso

