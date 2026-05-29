فيديو - عاد الزوج فجأة فسقط مدرب اللياقة من نافذة شاهقة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي
على نطاق واسع مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظات سقوط مدرب
لياقة بدنية صيني يُدعى هوانغ
ماو، بعدما حاول الهروب عبر نافذة شقة إثر عودة زوج إحدى السيدات إلى المنزل بشكل مفاجئ.
وبحسب الرواية المتداولة، كان المدرب على علاقة مع إحدى عميلاته، وعندما فوجئ بعودة زوجها قبل الموعد المتوقع، حاول الفرار عبر النافذة، إلا أنه فقد توازنه أثناء عملية الهروب وسقط من ارتفاع شاهق.
وأثار الفيديو موجة واسعة
من التفاعل على منصات التواصل، حيث انقسمت التعليقات بين التشكيك في صحة التفاصيل المتداولة وبين التركيز على خطورة محاولة الهروب بهذه الطريقة.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع الملابسات المرتبطة بالحادثة أو من دقة الرواية المتداولة حول أسبابها، فيما واصل المقطع حصد ملايين المشاهدات عبر مختلف المنصات.