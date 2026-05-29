فيديو - لاعبة أوكرانية أقفلت أذنيها وعينيها لتجنب النشيد الروسي!!

فيديو - لاعبة أوكرانية أقفلت أذنيها وعينيها لتجنب النشيد الروسي!!
رياضات متنوعة

2026-05-29 | 02:07
فيديو - لاعبة أوكرانية أقفلت أذنيها وعينيها لتجنب النشيد الروسي!!

عند التتويج وبدء عزف النشيد الوطني الروسي

يوم أمس الخميس، حصدت الروسية يانا زايكينا الميدالية الذهبية في مسابقة الشريط ضمن فئة الناشئات، ضمن بطولة أوروبا للجمباز المقامة في بلغاريا، وحلت الأوكرانية صوفيا كراينسكا في ثانية، والألمانية ميليسا ديت ثالثة.
وعند التتويج، وبدء عزف النشيد الوطني الروسي، قامت الأوكرانية كراينسكا باغلاق عينيها ووضعت يديها على أذنيها لتجنب سماعه أو رؤية العلم الروسي وهو يرتفع.
وتقام بطولة أوروبا للجمباز في مدينة فارنا البلغارية خلال الفترة من 27 إلى 31 الجاري، حيث يشارك الرياضيون الروس حاملين علم بلادهم ومع عزف النشيد الوطني لأول مرة منذ خمس سنوات تلت الإيقاف.


