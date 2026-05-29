فيديو - لاعبة أوكرانية أقفلت أذنيها وعينيها لتجنب النشيد الروسي!!

Россиянка Яна Заикина выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике среди юниорок в упражнениях с лентой.



На награждении занявшая второе место украинка заткнула уши и закрыла лицо, когда заиграл гимн РФ pic.twitter.com/kJUxRxK9Y4 — Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) May 28, 2026

يوم أمس الخميس، حصدت الروسية يانا زايكينا الميدالية الذهبية في مسابقة الشريط ضمن فئة الناشئات، ضمن بطولة للجمباز المقامة في بلغاريا، وحلت صوفيا كراينسكا في ثانية، والألمانية ميليسا ديت ثالثة.وعند التتويج، وبدء عزف النشيد الوطني الروسي، قامت الأوكرانية كراينسكا باغلاق عينيها ووضعت يديها على أذنيها لتجنب سماعه أو رؤية الروسي وهو يرتفع.وتقام بطولة أوروبا للجمباز في مدينة فارنا البلغارية خلال الفترة من 27 إلى 31 الجاري، حيث يشارك الرياضيون حاملين علم بلادهم ومع عزف النشيد الوطني لأول مرة منذ خمس سنوات تلت الإيقاف.