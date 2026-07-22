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لبنان لا يتنافس فقط في الملاعب

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لبنان لا يتنافس فقط في الملاعب
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رياضات متنوعة

2026-07-22 | 07:10
لبنان لا يتنافس فقط في الملاعب

الدكتورة ناتالي الجبيلي، الرائدة اللبنانية في علم النفس الرياضي، حقّقت إنجازًا علميًّا تاريخيًّا

الدكتورة ناتالي الجبيلي، الرائدة اللبنانية في علم النفس الرياضي، حقّقت إنجازًا علميًّا تاريخيًّا: قدّمت أولى الدراسات العلمية في التاريخ عن الرياضيين اللبنانيين النخبة في مؤتمر FEPSAC 2026، أبرز مؤتمرات علم النفس الرياضي الأوروبية، وتنافست مع عدد كبير من الباحثين من أنحاء العالم، وتأهّلت إلى المراحل النهائية الـ25، وعادت بالمركز الثاني في جائزة الباحث الشاب.

هذا البحث الذي أجري، مع 21 رياضيًّا لبنانيًّا من النخبة بنوا مساراتهم وسط الحـ ـروب والانهيار الاقتصادي، يضع لبنان على الخريطة العلميّة الدوليّة للمرّة الأولى في التاريخ

تحمل الدكتورة الجبيلي شهادة الدكتوراه في علم النفس الرياضي من جامعة لوزان السويسريّة، وهي معالجة نفسيّة إكلينيكيّة مرخّصة وشغلت سابقًا منصب عالمة النفس للمنتخبات الوطنيّة اللبنانيّة. 

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