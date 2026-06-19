لبنانيتان رفضتا مواجهة منافسة إسرائيلية في بطولة العالم

على الرغم من الظروف والأوضاع الصعبة، تتواصل مشاركة بعثتي إلى بطولة في الشطرنج دون ٨ و١٠ و١٢ سنة في جورجيا ودون ١٤ و١٦ و١٨ سنة في .ويمثل لبنان في جورجيا بعثة يتقدمها نائب اللبناني في الشطرنج ديكران زيتجيان، وأبطال لبنان كل في فئته: يونس، رالف ، سركيس زيتجيان ، محمد كعفراني، لورين عبد الصمد ، جيسيكا قبيسي وسكاي عطيه.وعلمت "الجديد" أن كل من سكاي عطيه ولورين عبد الصمد انسحبتا من إحدى جولاتهما بسبب القرعة التي أوقعتهما مع منافسة إسرائيلية.أما البعثة إلى إيطاليا فتتمثل بالأبطال ادم سعد الدين، كنانا بساط، جاد عقل، سالي حماده، سيبل نبهان، فاطمه ابو طعام، ويرافقهم عضو اللبناني في الشطرنج سيد شاميه.