لبنانيتان رفضتا مواجهة منافسة إسرائيلية في بطولة العالم

عاجل
الخارجية الإيرانية: المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي
الخارجية الإيرانية: المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي
الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر
الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر
وزارة الصحة: 47 شهيدًا و97 جريحًا في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم
وزارة الصحة: 47 شهيدًا و97 جريحًا في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
31 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

لبنانيتان رفضتا مواجهة منافسة إسرائيلية في بطولة العالم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لبنانيتان رفضتا مواجهة منافسة إسرائيلية في بطولة العالم
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-06-19 | 05:37
لبنانيتان رفضتا مواجهة منافسة إسرائيلية في بطولة العالم

على الرغم من الظروف والأوضاع اللبنانية الصعبة

على الرغم من الظروف والأوضاع اللبنانية الصعبة، تتواصل مشاركة بعثتي لبنان إلى بطولة العالم في الشطرنج دون ٨ و١٠ و١٢ سنة في جورجيا ودون ١٤ و١٦ و١٨ سنة في إيطاليا
ويمثل لبنان في جورجيا بعثة يتقدمها نائب رئيس الاتحاد اللبناني في الشطرنج ديكران زيتجيان، وأبطال لبنان كل في فئته: يوسف يونس، رالف سالم، سركيس زيتجيان ، محمد جواد كعفراني، لورين عبد الصمد ، جيسيكا قبيسي وسكاي عطيه. 
وعلمت "الجديد" أن كل من سكاي عطيه ولورين عبد الصمد انسحبتا من إحدى جولاتهما بسبب القرعة التي أوقعتهما مع منافسة إسرائيلية. 
أما البعثة إلى إيطاليا فتتمثل بالأبطال ادم سعد الدين، كنانا بساط، جاد عقل، سالي حماده، سيبل نبهان، فاطمه ابو طعام، ويرافقهم عضو الاتحاد اللبناني في الشطرنج سيد شاميه.



مقالات ذات صلة

⚽ إنتهاء المباراة بفوز النمسا على الأردن 3-1 ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026
2026-06-17

⚽ إنتهاء المباراة بفوز النمسا على الأردن 3-1 ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026

⚽️ نهاية المباراة بفوز فرنسا على السنغال 3-1 ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026
2026-06-16

⚽️ نهاية المباراة بفوز فرنسا على السنغال 3-1 ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026

لبنانيتان رفضتا مواجهة منافسة إسرائيلية في بطولة العالم

رياضة

رياضات متنوعة

سكاي عطيه

لورين عبد الصمد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - بطل "آيرون مان" من أصحاب الهمم يعبر المستحيل مجددًا

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - بطل "آيرون مان" من أصحاب الهمم يعبر المستحيل مجددًا
2026-06-15

فيديو - بطل "آيرون مان" من أصحاب الهمم يعبر المستحيل مجددًا

أوّل شخص من ذوي متلازمة داون يُكمل سباق آيرون مان كاملًا

2026-06-15

فيديو - بطل "آيرون مان" من أصحاب الهمم يعبر المستحيل مجددًا

أوّل شخص من ذوي متلازمة داون يُكمل سباق آيرون مان كاملًا

فيديو - إنجاز أوروبي جديد لبرشلونة
2026-06-15

فيديو - إنجاز أوروبي جديد لبرشلونة

منح هذا التتويج نادي برشلونة اللقب الأوروبي رقم 50 في تاريخه

2026-06-15

فيديو - إنجاز أوروبي جديد لبرشلونة

منح هذا التتويج نادي برشلونة اللقب الأوروبي رقم 50 في تاريخه

فيديو - مصرع شابة برازيلية إثر خطأ كارثي في قفزة ترفيهية
2026-06-14

فيديو - مصرع شابة برازيلية إثر خطأ كارثي في قفزة ترفيهية

في حادث مأساوي في مدينة ليميرا بولاية ساو باولو

2026-06-14

فيديو - مصرع شابة برازيلية إثر خطأ كارثي في قفزة ترفيهية

في حادث مأساوي في مدينة ليميرا بولاية ساو باولو

اخترنا لك
فيديو - بطل "آيرون مان" من أصحاب الهمم يعبر المستحيل مجددًا
2026-06-15
فيديو - إنجاز أوروبي جديد لبرشلونة
2026-06-15
فيديو - مصرع شابة برازيلية إثر خطأ كارثي في قفزة ترفيهية
2026-06-14
منع النجم الأميركي من دخول البيت الأبيض بسبب نتنياهو
2026-06-05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026