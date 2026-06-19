لبنانيتان رفضتا مواجهة منافسة إسرائيلية في بطولة العالم

على الرغم من الظروف والأوضاع اللبنانية
الصعبة، تتواصل مشاركة بعثتي لبنان
إلى بطولة العالم
في الشطرنج دون ٨ و١٠ و١٢ سنة في جورجيا ودون ١٤ و١٦ و١٨ سنة في إيطاليا
.
ويمثل لبنان في جورجيا بعثة يتقدمها نائب رئيس الاتحاد
اللبناني في الشطرنج ديكران زيتجيان، وأبطال لبنان كل في فئته: يوسف
يونس، رالف سالم
، سركيس زيتجيان ، محمد جواد
كعفراني، لورين عبد الصمد ، جيسيكا قبيسي وسكاي عطيه.
وعلمت "الجديد" أن كل من سكاي عطيه ولورين عبد الصمد انسحبتا من إحدى جولاتهما بسبب القرعة التي أوقعتهما مع منافسة إسرائيلية.
أما البعثة إلى إيطاليا فتتمثل بالأبطال ادم سعد الدين، كنانا بساط، جاد عقل، سالي حماده، سيبل نبهان، فاطمه ابو طعام، ويرافقهم عضو الاتحاد
اللبناني في الشطرنج سيد شاميه.