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فيديو - مايو يفكّ "لعنة" 75 عامًا

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فيديو - مايو يفكّ &quot;لعنة&quot; 75 عامًا
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رياضات متنوعة

2026-07-28 | 04:16
فيديو - مايو يفكّ "لعنة" 75 عامًا

كاهن دعا على فريق 1951 بألّا يحرز اللقب مجدّدًا قبل وفاة جميع أفراده

أنهى منتخب مقاطعة مايو انتظارًا استمرّ 75 عامًا، بعدما تُوّج ببطولة عموم إيرلندا لكرة القدم الغيلية، إثر فوزه على كيري (20-1) مقابل (17-1)، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب كروك بارك في دبلن.
وحصد مايو لقبه الرابع في تاريخه، والأول منذ عام 1951، واضعًا حدًّا لسلسلة مؤلمة شهدت خسارته 11 نهائيًّا خلال العقود الماضية، قبل أن ينجح في العودة إلى منصّة التتويج أمام حامل اللقب كيري.
وارتبط غياب مايو الطويل بما عُرف شعبيًّا بـ"اللعنة"، وهي رواية تزعم أنّ كاهنًا دعا على فريق 1951 بألّا يحرز اللقب مجدّدًا قبل وفاة جميع أفراده، بعدما قيل إنّ اللاعبين لم يظهروا الاحترام اللازم لجنازة صادفوها خلال احتفالاتهم. إلّا أّن القصة بقيت ضمن الموروث الشعبي، ولم تثبت صحتها، كما نفى لاعبون من الفريق حدوثها.
وتوفي ميك لوفتوس، آخر أفراد قائمة الفريق المتوّج عام 1951، في نسيان - أبريل 2023، بينما كان آخر لاعبي التشكيلة الأساسية قد توفي عام 2021. وبعد ثلاثة أعوام، بلغ مايو أوّل نهائي له منذ رحيل لوفتوس، ونجح في إنهاء أطول فترات الانتظار في تاريخه، وسط احتفالات واسعة في المقاطعة.
 

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