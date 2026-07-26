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فيديو - لاعب شاب ينجو من سقوط مروّع

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فيديو - لاعب شاب ينجو من سقوط مروّع
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رياضات متنوعة

2026-07-26 | 05:23
فيديو - لاعب شاب ينجو من سقوط مروّع

خلال مشاركته في دورة ألعاب الكومنولث

خلال مشاركته في نهائي منافسات الفرق، ضمن دورة ألعاب الكومنولث مساء الجمعة، تعرض لاعب منتخب إنجلترا للجمباز غابرييل لانغتون، البالغ 19 عاماً، الى إصابة خطيرة.
وكان لانغتون يؤدي محاولته الأخيرة على جهاز العقلة، أو العارضة الأفقية، حين فشل في الإمساك بالقضيب المعدني، وسقط بقوة على يديه ورأسه.
وهرع الطاقم الطبي لتقديم الرعاية الطبية الأولية، قبل تثبيت لانغتون على نقالة مزودة بدعامة للرأس والرقبة، ونقله إلى المستشفى، حيث طمأن مسؤولو الفريق الإنجليزي بشأن حالته.
وقال فريق إنجلترا في بيان رسمي "نحن ممتنون للغاية للفرق الطبية التي استجابت على الفور لتقديم المساعدة. تم نقل غابرييل إلى المستشفى وسنشارك مزيدا من التحديثات فور توفرها".


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