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11 ميدالية للبنان في " بطولة الحسن المفتوحة"

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11 ميدالية للبنان في &quot; بطولة الحسن المفتوحة&quot;
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رياضات متنوعة

2026-08-10 | 09:59
11 ميدالية للبنان في " بطولة الحسن المفتوحة"

أنهى منتخب لبنان للتايكواندو مشاركته في "بطولة الحسن المفتوحة للتايكواندو"، بحصيلة بلغت 11 ميدالية ملوّنة

أنهى منتخب لبنان للتايكواندو مشاركته في "بطولة الحسن المفتوحة للتايكواندو"، التي اختُتمت في العاصمة الأردنية عمّان، بحصيلة بلغت 11 ميدالية ملوّنة.
وفي اليوم الأخير من المنافسات، أضاف المنتخب اللبناني 3 ميداليات جديدة، بينها ذهبية أحرزها شربل إبراهيم في وزن تحت 65 كلغ، إلى جانب برونزيتين عبر رالف شراباتي في وزن تحت 49 كلغ، وكريس خوري في وزن تحت 57 كلغ.
وبهذه النتائج، أنهى لبنان البطولة برصيد ميداليتين ذهبيتين و9 ميداليات فضية وبرونزية، بعدما كان قد حصد 8 ميداليات خلال اليومين الأوّلين من المنافسات.
ويعكس هذا الحصاد حضورًا قويًا للتايكواندو اللبناني في البطولة، مع مشاركة ناجحة في مختلف الفئات.
وأشرف على المنتخب الغراند ماستر إيلي إيليا، رئيس البعثة، إلى جانب المدربين إلياس نصر الله ومارك خليفة وكيفن خطار.
 

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