11 ميدالية للبنان في " بطولة الحسن المفتوحة"

أنهى منتخب للتايكواندو مشاركته في "بطولة المفتوحة للتايكواندو"، التي اختُتمت في الأردنية عمّان، بحصيلة بلغت 11 ميدالية ملوّنة.وفي الأخير من المنافسات، أضاف المنتخب اللبناني 3 ميداليات ، بينها ذهبية أحرزها شربل إبراهيم في وزن تحت 65 كلغ، إلى جانب برونزيتين عبر رالف شراباتي في وزن تحت 49 كلغ، وكريس خوري في وزن تحت 57 كلغ.وبهذه النتائج، أنهى لبنان البطولة برصيد ميداليتين ذهبيتين و9 ميداليات فضية وبرونزية، بعدما كان قد حصد 8 ميداليات خلال اليومين الأوّلين من المنافسات.ويعكس هذا الحصاد حضورًا قويًا للتايكواندو اللبناني في البطولة، مع مشاركة ناجحة في مختلف الفئات.وأشرف على المنتخب الغراند ماستر إيلي إيليا، رئيس البعثة، إلى جانب المدربين إلياس ومارك وكيفن خطار.