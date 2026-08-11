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تدرّب لساعات بثعبان سام على رأسه

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تدرّب لساعات بثعبان سام على رأسه
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رياضات متنوعة

2026-08-11 | 19:52
تدرّب لساعات بثعبان سام على رأسه

أمضى نحو ساعة كاملة في التدريبات قبل اكتشاف وجود ثعبان سام مختبئ داخل خوذته

عاش لاعب كرة قدم أميركيّة في إحدى المدارس الثانوية بولاية أركنساس لحظات غير متوقعة، بعدما أمضى نحو ساعة كاملة في التدريبات قبل اكتشاف وجود ثعبان سام مختبئ داخل خوذته.
وبدأت القصة عندما شعر اللاعب بحركة غريبة داخل الخوذة، فأبلغ مدرّبه الدفاعي، الذي استدعى مدير النشاط الرياضي، وبعد فحص الخوذة، تبيّن أن الثعبان كان مختبئًا تحت البطانة الداخلية، ويبلغ طوله نحو قدمين.
واستُدعيت خدمات مكافحة الحيوانات إلى مدرسة موميل الثانوية، حيث جرى التعامل مع الثعبان وإخراجه من الخوذة، قبل نقله إلى منطقة حرجية بعيدة عن المدرسة، في حين أكد المسؤولون أنّ اللاعب كان محظوظًا لعدم تعرّضه للدغة.
وبعد انتهاء الحادثة، حصل اللاعب على خوذة جديدة وعاد إلى التدريبات، فيما عقد الفريق اجتماعًا سريعًا للسلامة، طُلب خلاله من اللاعبين فحص معداتهم قبل ارتدائها.
وقال مدير خدمات الحيوانات كريس ديفيس إنّه سبق أن أخرج ثعابين من أماكن مختلفة مثل السيارات والحقائب، لكنّه لم يواجه من قبل حالة مماثلة داخل خوذة رياضية.
 

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