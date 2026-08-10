فيديو - مشجّع يقتحم المسار لإنقاذ درّاج

أحد الحاضرين بالقفز فوق الحاجز والتوجه نحو لمساندته

شهد لقطة لافتة خلال منافسات سباق ضدّ الساعة الفردي، بعدما اضطرّ أحد المتفرّجين إلى تجاوز الحواجز والتدخّل لمساعدة الدرّاج ، الذي تعرّض لسقوط أثناء السباق وواجه صعوبة في النهوض.

وسقط بدرّاج خلال محاولته اجتياز أحد أجزاء المسار، وبقي للحظات على وسط تأخّر وصول المساعدة إليه، قبل أن يبادر أحد الحاضرين بالقفز فوق الحاجز والتوجه نحوه لمساندته.

ويلعب بينتو ضمن صفوف فريق Efapel Cycling، وجاءت الحادثة خلال سباق ضد الساعة الفردي الممتد لمسافة 17.4 كلم بين أناديا وأغويدا ضمن طواف البرتغال.

وأظهرت اللقطات المتفرج وهو أول من يصل إلى الدرّاج عقب الحادثة، في أثار الانتباه خلال المرحلة، خصوصًا مع معاناة بينتو في استعادة توازنه والنهوض بعد السقوط.

وتواصلت منافسات الطواف بعد الحادث، فيما أصبحت لقطة تدخل المتفرج واحدة من أبرز مشاهد المرحلة في السباق البرتغالي