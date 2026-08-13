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رحيل ملاكم بورتوريكي عن 33 عامًا

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رحيل ملاكم بورتوريكي عن 33 عامًا
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رياضات متنوعة

2026-08-13 | 19:00
رحيل ملاكم بورتوريكي عن 33 عامًا

توفي الملاكم البورتوريكي السابق بريتشارد كولون، أمس الخميس، عن 33 عامًا

توفي الملاكم البورتوريكي السابق بريتشارد كولون، أمس الخميس، عن 33 عامًا، بعد أكثر من عقد على الإصابة الدماغيّة الخطيرة التي أنهت مسيرته داخل الحلبة، وأكد والده ريتشارد كولون خبر الوفاة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تُعلن أسباب الوفاة بشكل مفصّل.
وكان كولون يُعدّ أحد أبرز المواهب الصاعدة في الملاكمة البورتوريكية، إذ خاض 17 نزالًا احترافيًا وحقق 16 فوزًا، بينها 13 بالضربة القاضية.
وتغيّرت حياته بالكامل في 17 تشرين الأول - أكتوبر 2015، خلال نزاله أمام تيريل ويليامز في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، بعدما تعرّض لسلسلة من الضربات على مؤخرة الرأس قبل أن ينهار عقب النزال، ونُقل على إثرها إلى المستشفى حيث شُخّص بنزيف دماغي حاد وخضع لجراحة طارئة.
ودخل الملاكم السابق في غيبوبة استمرت 221 يومًا، قبل أن يستعيد وعيه، إلّا أنّ الإصابة خلّفت أضرارًا عصبية بالغة واضطر بعدها إلى تلقي رعاية وتأهيل مستمرين لسنوات.
وفي عام 2021، كرّمه المجلس العالمي للملاكمة ومنحه صفة بطل فخري تقديرًا لمعركته الطويلة خارج الحلبة.
 

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