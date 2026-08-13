شجار على المياه ينتهي بوفاة مدرّب

توفي مدرّب الكريكيت السريلانكي سوميث ، عن 62 عامًا، متأثرًا بإصابات تعرّض لها خلال مع لاعبين ناشئين في ، فيما أوقفت الشرطة لاعبًا يبلغ 17 عامًا على خلفية الحادثة.ووقعت الحادثة داخل نادي للكريكيت وألعاب القوى، بعدما بدأ خلاف بسبب عدم توافر مياه الشرب في الملعب، قبل أن يتطوّر إلى اعتداء أُصيب خلاله فرناندو بجروح خطيرة، ونُقل المدرب إلى المستشفى، حيث توفي لاحقًا أثناء تلقيه العلاج.وألقت الشرطة القبض على لاعب مدرسي يبلغ 17 عامًا للاشتباه في تورّطه بالاعتداء، قبل على محكمة في كولومبو ووضعه تحت رعاية مؤسّسات الأحداث حتّى 17 آب، بانتظار استكمال التحقيقات.وكان فرناندو من الأسماء المعروفة في تدريب الفئات العمرية في ، وسبق أن عمل في كلّيّة "برنس أوف "، كما أشرف في سنواته الأولى على كوسال مينديس، أحد أبرز لاعبي المنتخب السريلانكي.