أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

شجار على المياه ينتهي بوفاة مدرّب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شجار على المياه ينتهي بوفاة مدرّب
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-08-13 | 19:20
شجار على المياه ينتهي بوفاة مدرّب

توفي مدرّب الكريكيت السريلانكي سوميث فرناندو متأثرًا بإصابات تعرّض لها خلال شجار مع لاعبين ناشئين

توفي مدرّب الكريكيت السريلانكي سوميث فرناندو، عن 62 عامًا، متأثرًا بإصابات تعرّض لها خلال شجار مع لاعبين ناشئين في كولومبو، فيما أوقفت الشرطة لاعبًا يبلغ 17 عامًا على خلفية الحادثة.
ووقعت الحادثة داخل نادي بلومفيلد للكريكيت وألعاب القوى، بعدما بدأ خلاف بسبب عدم توافر مياه الشرب في الملعب، قبل أن يتطوّر إلى اعتداء أُصيب خلاله فرناندو بجروح خطيرة، ونُقل المدرب إلى المستشفى، حيث توفي لاحقًا أثناء تلقيه العلاج.
وألقت الشرطة القبض على لاعب مدرسي يبلغ 17 عامًا للاشتباه في تورّطه بالاعتداء، قبل عرضه على محكمة في كولومبو ووضعه تحت رعاية مؤسّسات الأحداث حتّى 17 آب، بانتظار استكمال التحقيقات.
وكان فرناندو من الأسماء المعروفة في تدريب الفئات العمرية في سريلانكا، وسبق أن عمل في كلّيّة "برنس أوف ويلز"، كما أشرف في سنواته الأولى على كوسال مينديس، أحد أبرز لاعبي المنتخب السريلانكي.
 

مقالات ذات صلة

ديدي يخرج من الحبس الانفرادي بعد شجار مع سجين
2026-08-13

ديدي يخرج من الحبس الانفرادي بعد شجار مع سجين

شجار عنيف بين فيلين يؤدي إلى كارثة
2026-05-19
Play

شجار عنيف بين فيلين يؤدي إلى كارثة

وفاة نجم فيلم "الإرهاب والكباب" الممثل المصري محمد الشرشابي
2026-07-22

وفاة نجم فيلم "الإرهاب والكباب" الممثل المصري محمد الشرشابي

فيديو - مدرّب يعتدي على لاعبتين في نهائي إيطاليا
2026-08-04

فيديو - مدرّب يعتدي على لاعبتين في نهائي إيطاليا

شجار على المياه ينتهي بوفاة مدرّب

رياضة

رياضات متنوعة

سوميث فرناندو

كريكيت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحيل ملاكم بورتوريكي عن 33 عامًا
فيديو - فاز بالميداليّة الذهبيّة... ثم نسي أين تركها!

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - سيارة تعاكس مسار السباق... وتنهي حياة موهبة بريطانية
17:38

فيديو - سيارة تعاكس مسار السباق... وتنهي حياة موهبة بريطانية

توفّي الدرّاج البريطاني الشاب فينلي تارلينغ، عن 19 عامًا، إثر حادث مأسوي

17:38

فيديو - سيارة تعاكس مسار السباق... وتنهي حياة موهبة بريطانية

توفّي الدرّاج البريطاني الشاب فينلي تارلينغ، عن 19 عامًا، إثر حادث مأسوي

تقليد غريب يمنح عدّاءً "أسوأ قصة شعر"
05:32

تقليد غريب يمنح عدّاءً "أسوأ قصة شعر"

حُلق جزء كبير من شعره على شكل حرف "X"

05:32

تقليد غريب يمنح عدّاءً "أسوأ قصة شعر"

حُلق جزء كبير من شعره على شكل حرف "X"

نزيف دماغي ينهي حلم نجمة واعدة
04:47

نزيف دماغي ينهي حلم نجمة واعدة

توفيت لاعبة الغولف الأسترالية الصاعدة جيسيكا بانغ، عن 18 عامًا

04:47

نزيف دماغي ينهي حلم نجمة واعدة

توفيت لاعبة الغولف الأسترالية الصاعدة جيسيكا بانغ، عن 18 عامًا

اخترنا لكم
فيديو - سيارة تعاكس مسار السباق... وتنهي حياة موهبة بريطانية
17:38
تقليد غريب يمنح عدّاءً "أسوأ قصة شعر"
05:32
نزيف دماغي ينهي حلم نجمة واعدة
04:47
يواجه السجن مدى الحياة... ويقترب من بطل الدوري
04:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026