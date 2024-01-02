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لن تُصدقوا .. فيرستابن مُنع من استئجار سيارة لأنه صغير السنّ

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لن تُصدقوا .. فيرستابن مُنع من استئجار سيارة لأنه صغير السنّ
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رياضات ميكانيكية

2024-01-02 | 02:28
لن تُصدقوا .. فيرستابن مُنع من استئجار سيارة لأنه صغير السنّ

حدث من أكثر الأخبار سريالية في عالم سباقات السيارات

حدث واحد من أكثر الأخبار سريالية في عالم سباقات السيارات لسائقي الفورمولا وان، والاهم أنه مرتبط بالنجم الرئيسي، ماكس فيرستابن.
فقد واجه بطل العالم ثلاث مرات، الذي محا خصومه من الخريطة بسلسلة لا هوادة فيها من الانتصارات، مفاجأة غير متوقعة قبل وصوله إلى Autodromo Internacional Do Algarve في البرتغال.
واذ نعلم أن النجم الهولندي ليس معتاداً على الرفض، وان لا شيء بعيد عن متناول يده، على الأقل فيما يتعلق بسباقات الجائزة الكبرى، حيث لديه في سن السادسة والعشرين، 54 انتصاراً، أي أنه ثالث أنجح سائق في التاريخ. 
والحقيقة هي أن هذا ما حدث خلال العطلة الشتوية الإلزامية، حيث استأجر فيرستابين حلبة بورتيماو لقضاء وقت ممتع مع أصدقائه وعائلته، ولكنه مُنع من قبل مكتب Sixt، الشركة التي اختارها لاستئجار المركبات، من قيادة سيارة مرسيدس AMG GT، لأنه صغير السنّ.
اما السبب، فهو محير للعقل، إذ يتطلب التأمين أن يكون عمر السائقين 30 عاماً على الأقل، فيما يبلغ ماكس 26 عاماً، وأكد متحدث باسم Sixt أن الموظفين اتخذوا قراراً منطقياً لا ينتهك القواعد المعمول بها.
وفي النهاية، أعطاه المكتب خيار استئجار  "سيارة فاخرة أخرى" واختار ماكس سيارة BMW 5 Series، وهي أقل قوة، تصل سرعتها إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

لن تُصدقوا .. فيرستابن مُنع من استئجار سيارة لأنه صغير السنّ

رياضة

رياضات ميكانيكية

الفورمولا وان

ماكس فيرستابن

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