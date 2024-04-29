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فيديو - سيارتان مذهلتان باللون الأزرق الجديد بتوقيع فيراري

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فيديو - سيارتان مذهلتان باللون الأزرق الجديد بتوقيع فيراري
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رياضات ميكانيكية

2024-04-29 | 00:04
فيديو - سيارتان مذهلتان باللون الأزرق الجديد بتوقيع فيراري

قررت فيراري التحول إلى اللون الأزرق

قدّمت فيراري التي قررت "التحول إلى اللون الأزرق"، سيارتيّ شوارع الى سائقيها كارلوس ساينز وتشارلز لوكلير، للتنقل فيهما في مدينة ميامي.
وتم تجهيز السيارتين بحزمة Assetto Fiorano التي تتضمن زخرفة خاصة، للأنف والسقف والخلف، وعناصر ميكانيكية أخرى، مثل ممتص صدمات متعدد الوسائط قابل للتعديل، وألياف الكربون لألواح الأنف والأبواب، وإطارات محددة ونوافذ خلفية أخف وزناً.
وتعد Ferrari 296 GTS واحدة من أحدث الإضافات إلى كاتالوج الشركة المصنعة الإيطالية، وهي النسخة القابلة للتحويل من 296 GTB، بمقعدين بقوة 830 حصاناً، وأداء يستحق سيارة رياضية: 2.9 ثانية من 0-100 وسرعة قصوى تبلغ 330 كيلومتراً في الساعة.

 
 
فيديو - سيارتان مذهلتان باللون الأزرق الجديد بتوقيع فيراري

رياضة

رياضات ميكانيكية

فيراري

كارلوس ساينز

تشارلز لوكلير

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