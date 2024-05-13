فيديو - حادثٌ غريب يُسقط متصدّرتي السباق معاً

بطولة فرنسا للسيدات تحت 19 عاماً للدراجات الهوائية

حدثٌ غريب تميزت به بطولة فرنسا للسيدات تحت 19 عاماً للدراجات الهوائية، وهو سقوط أماندين مولر وسيليا جيري، بعدما تصدرتا بارتياح السباق على جميع المنافسات.

وما لم يتوقعه أي منهما، هو ما حدث، حيث كانت سيليا جيري تتحدث إلى سيارة فريقها، حين صدمت الأخيرة العجلة الخلفية لأماندين مولر، التي تعرضت لضربة قوية، فسقطت وفوقها منافستها.

لحسن الحظ، تمكنت المتنافستان من الاستمرار في السباق، الذي فازت به سيليا جيري، بفرق ضئيل عن أماندين مولر، وهو الثالث لها في الأيام الخمسة الأخيرة.