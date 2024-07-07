مقتل البطل النرويجي خلال سباق النمسا للدراجات

أصيب الاتحاد الدولي للدراجات بصدمة

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق النمسا للدراجات، عن وفاة الدراج النرويجي أندريه دريج، من فريق كوب ريبسول، البالغ 25 عاماً، متأثرا بالإصابات التي تعرض لها اثر سقوطه في منحدر في المرحلة الرابعة من هذا السباق.

وكتب الاتحاد الدولي للدراجات عبر منصة إكس "أصيب الاتحاد الدولي للدراجات بصدمة بعدما علم بوفاة الدراج المحترف أندريه دريج في سباق النمسا، قلوبنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق".

وعلّق فريق كوب ريبسول "شعرنا بالصدمة بسبب رحيل أندريه المأساوي، بعد حادث خطير للغاية أثناء جولة النمسا، أفكارنا وصلواتنا مع عائلته وأحبائه خلال هذا الوقت الصعب للغاية".







