وفاة نجم الدرّاجات الهولندي عن 24 عاماً

عالم ركوب الدراجات في حداد



عالم ركوب الدراجات في حداد بسبب وفاة باس فان بيل، الرياضي في فريق جروت أمستردام، والذي رحل فجأة عن عمر ناهز 24 عاماً.

وأعلن الاتحاد الهولندي لركوب الدراجات عن الخبر المحزن في بيان جاء فيه "حزينون لخسارته، باس يترك فراغا كبيرا في عالم ركوب الدراجات، قلوبنا مع عائلته، سوف نتذكره كشخص ودود وطيب القلب، وراكب دراجات موهوب"

باس، هو الأخ الأكبر للوي فان بيل، راكب الدراجات الناشط مع فريق Visma Lease a Bike، وقد تمكن خلال مسيرته من احتلال المركز الثالث في جولة أوكيناوا في اليابان وفي بولندا، وكانت مشاركته الأخيرة في نهاية الأسبوع الماضي في جولة وسط برابانت.





