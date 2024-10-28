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قاد على الرصيف واقتحم مدخل مترو الأنفاق

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قاد على الرصيف واقتحم مدخل مترو الأنفاق
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رياضات ميكانيكية

2024-10-28 | 01:37
قاد على الرصيف واقتحم مدخل مترو الأنفاق

وقع الحادث في منتصف ماراثون فالنسيا

يوم الأحد، اعتقل ضباط الشرطة المحلية في مدينة فالنسيا الاسبانية سائقا اصطدم، بعد أن فقد السيطرة على سيارته، بأحد مداخل مترو كولون، وثبتت إصابته في اختبار الكحول.
وقع الحادث في منتصف ماراثون فالنسيا، الذي جرى دون وقوع حوادث، وحاولت الشرطة ازالة السياة التي غزت مدخل المترو باستخدام رافعة، لكنها احتاجت الى معدات إضافية.
وتبين لاحقاً أن السائق المخمور، بنسبة أعلى بكثير من الحد القانوني، كان يقود لعدة أمتار على طول الرصيف، قبل أن يصطدم بدرج مدخل المترو، وقد ألقي القبض عليه بتهمة ارتكاب جريمة ضد السلامة على الطرق.




قاد على الرصيف واقتحم مدخل مترو الأنفاق

رياضة

رياضات ميكانيكية

فالنسيا

ماراثون فالنسيا

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