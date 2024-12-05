بطل الجمباز الأولمبي ينفي اتهامات الاعتداء الجنسي على قاصر

خلال فترة وجوده في مركز الأداء العالي

نشر بطل الجمباز الاسباني الأولمبي مرتين، جيرفاسيو ديفير، مقطع فيديو لنفي اتهامات الاعتداء الجنسي على قاصر، خلال فترة وجوده في مركز الأداء العالي (CAR).

وقال ديفير "أدلي بهذا التصريح بعد اتهامي بشيء خطير للغاية في خبر تم نشره في صحيفة إل باييس يوم السبت"، التي أشارت الى ضحيتين اضافيتين قاصرين أيضاً، وفقا لصاحب الشكوى، التي انتهت صلاحيتها بموجب قانون التقادم.

وشارك ديفير، البالغ من العمر 44 عاما، أنه "لم يبلغني أحد بأي شيء، والاتهام يستند إلى مصادر مجهولة لا تحدد متى أو كيف أو أي شيء عما حدث، أريد أن أدافع عن افتراض البراءة، يبدو أنني الآن عدو الجميع، وهذا ليس هو الحال".

وأراد ديفير أن يوضح "ما لا أستطيع فعله هو قبول والاعتراف بشيء غير صحيح، أنا بريء وهذا واضح جدا بالنسبة لي".











