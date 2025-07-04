مقتل بطل الدراجات الإسباني على حلبة ماني كور

حادث مأساوي على حلبة نيفر ماني كور الفرنسية

توفي يوم أمس الخميس، المتسابق الإسباني الشاب بورخا غوميز، البالغ من العمر 20 عاماً، إثر حادث مأساوي على حلبة نيفر ماني كور الفرنسية، حيث كان من المقرر أن تُقام نهاية هذا الأسبوع الجولة الثالثة من بطولة FIM Junior GP، الخاصة بالمواهب الشابة.

غوميز، المنحدر من مدينة سان خافيير في إقليم مرسية الإسباني، كان يتصدر بطولة FIM European Stock بفرق 9 نقاط عن منافسه إيكير غارسيا.

وفي الحصة الحرة الأولى لفئة ستوك، تعرّض للسقوط عن دراجته من طراز ، التابعة لفريق (Laglisse)، بينما كان لا يزال في المنطقة الخاصة بالهروب (gravel trap) كما سقط متسابق آخر، واستمرت دراجته بالتحرك واصطدمت بغوميز بعنف، ما تسبب بإصابته إصابة قاتلة.







