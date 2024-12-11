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بطل العالم يعترف بقتل زوجته بعد سنة

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بطل العالم يعترف بقتل زوجته بعد سنة
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رياضات ميكانيكية

2024-12-11 | 02:02
بطل العالم يعترف بقتل زوجته بعد سنة

اعترف بأنه مذنب في حادث السيارة

اعترف روهان دينيس، بطل العالم في سباق الدراجات التجريبية لعامي 2018 و 2019، بأنه مذنب في حادث السيارة الذي أسفر عن مقتل زوجته ميليسا هوسكينز، البالغة من العمر 32 عاما.
وتوفيت هوسكينز، راكبة الدراجات على المضمار، التي مثلت أستراليا في الألعاب الأولمبية لعامي 2012 و 2016 في المستشفى في 30 كانون الاول - ديسمبر 2023 بعد أن صدمتها سيارة يقودها زوجها دينيس، وسحبتها لعدة أمتار خارج منزلها في أديلايد، أستراليا.
واعترف دينيس (34 عاما)، بتهمة القتل غير العمد عن طريق القيادة الخطرة، بالذنب في محكمة أديلايد الجزئية في "تهمة مشددة تتمثل في خلق خطر الأذى".
بعد هذا الاعتراف، يواجه البطل السابق، الذي تزوج من ميليسا هوسكينز في عام 2018، عقوبة قصوى بالسجن سبع سنوات، وجادلت محاميته جين آبي ، بأن "روهان دينيس لم يكن لديه نية لإيذاء زوجته" وأن التهمة التي يتحملها "لا تنسب إليه المسؤولية عن وفاتها".



بطل العالم يعترف بقتل زوجته بعد سنة

رياضة

رياضات ميكانيكية

روهان دينيس

ميليسا هوسكينز

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