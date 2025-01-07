بالفيديو - وسط السباق .. أعاد بنفسه كتفه المخلوع إلى مكانه

استخدم دراجته لإعادة كتفه المخلوع إلى مكانه بالقوة

شوهد نجم سباقات الدراجات الهوائية لارس فان دير هار، وهو يستخدم دراجته لإعادة كتفه المخلوع إلى مكانه بالقوة في منتصف سباق سوبر بريستيج جوليجيم كروس.

وسقط فان دير هار بشدة في اللفة الخامسة من سباق الدراجات الهوائية الموحل الذي يبلغ طوله 2600 متراً، وأظهرته اللقطات التلفزيونية مستلقٍ على الأرض وذراعه اليمنى ممدودة.

وشوهد الشاب البالغ من العمر 33 عاماً وهو يكافح لرفع يده، قبل أن يسندها على مقعد دراجته لإعادة كتفه إلى مكانه، ثم قام بدفع وزن جسمه إلى الأسفل، وتابع السباق وأنهاه في المركز العاشر.



