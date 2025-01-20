فيديو - تعرض فيراري لاندو نوريس الى حادث في موناكو

تعرضت سيارة الفيراري التي يمتلكها لاندو نوريس الى حادث في موناكو، حيث انتشرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي.واختبر نجم مكلارين في العام 2024 أفضل مواسمه في الفورمولا وان، حيث نافس ماكس فيرستابن على لقب بطل العالم، لكنه أصيب بخيبة أمل بعد أن انتزع الأخير لقبه الرابع توالياً، وكان لديه ما يحتفل به لأنه لعب دوراً كبيراً في فوز فريقه بلقب بطولة الصانعين متفوقًا على فيراري وريد بُل.وخلال صيف 2024، أضاف نوريس، البالغ من العمر 25 عاماً، سيارة جديدة إلى مجموعته، هي فيراري F40، التي بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون دولار.ومنذ ذلك الحين، انتشرت صور ومقاطع فيديو مختلفة لنوريس وهو يقود السيارة التي تحمل لوحة رقمها ”8650“.وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرّضت سيارة تحمل الرقم نفسه لأضرار على المصدّ الخلفي الأيسر، بعد أن اصطدمت بالحواجز على طريق جبلي في موناكو، ولم يكن نوريس هو السائق خلف عجلة القيادة، حيث لا يزال الشخص الذي فقد السيطرة عليها مجهولاً.