مقتل بطلة الدراجات الشابة بسبب سائق متهور

فقدت حياتها بعد اصطدامها بسيارة كانت تتجاوز سيارة أخرى

توفيت بطلة الدراجات سارة بيفر، عن 19 عاماً، نتيجة لحادث مروري، حيث فقدت حياتها بعد اصطدامها بسيارة كانت تتجاوز سيارة أخرى.

وكانت بيفر تركب دراجة مع شقيقها كريستيان، الذي أصيب بجروح طفيفة جرّاء الاصطدام، مع سيارة "يقودها رجل يبلغ من العمر 70 عاما، كان قادما في الاتجاه المعاكس، ويقوم بتجاوز سيارة أخرى".

وعلى الرغم من جهود خدمات الطوارئ لإحيائها، لم يمكن ممكناً فعل أي شيء لمتسابقة الفريق الإيطالي مندلسبيك، حيث فقدت سارة بيفر حياتها.







