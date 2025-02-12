بطل الدراجات النارية الإسباني الى السجن بتهمة شنيعة

أكدت مصادر في الشرطة أن الاعتقال تم يوم الجمعة الماضي

أصدرت محكمة في برشلونة قراراً قضى بدخول ميغيل تي، بطل الدراجات النارية الإسباني في العام 1996 وأوروبا في السوبر بورتس في العام 2000 الى السجن لتورطه المزعوم في محاولة اختطاف زوجة رجل أعمال.

ووفقا لصحيفة محلية، فقد أكدت مصادر في الشرطة أن الاعتقال تم يوم الجمعة الماضي للتورط المحتمل للبطل في محاولة اختطاف السيدة بعد ابتزازها سابقا مع شخصين آخرين.

وقيل أن اعتقال بطل الدراجات النارية الإسباني حدث في إطار تحقيق بدأ بعد محاولة الاختطاف، وأكدت مصادر من محكمة العدل العليا في كاتالونيا أن المعتقل قُدم إلى العدالة، وأصدر القاضي قراراً بدخوله إلى الحبس المؤقت، ومن دون كفالة.











