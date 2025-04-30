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مقتل درّاج خلال السباق .. وصديقته تعلن انها حامل

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مقتل درّاج خلال السباق .. وصديقته تعلن انها حامل
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رياضات ميكانيكية

2025-04-30 | 05:39
مقتل درّاج خلال السباق .. وصديقته تعلن انها حامل

مأساة في عالم الموتوكروس في أستراليا

مأساة في عالم الموتوكروس في أستراليا، مع مقتل السائق جويل إيفانز ليلة الأحد، بعد تعرضه لحادث خطير، أثناء سباق في حلبة في جيلمان في شمال أديلايد.

وكان إيفانز، وهو من مواليد كوينزلاند، يشارك في الجولة الثالثة من بطولة ProMX في أستراليا، التي تعتبر الأهم في البلاد، حين تعرض لحادث ودخلت خدمات الطوارئ المضمار لمساعدته، حيث تم نقله إلى مستشفى قريب، لكنه توفي بعد ساعات.

وبينما أعلنت ميشيلا هارت، صديقة إيفانز انها حامل، نشرت العائلة على شبكاتها الاجتماعية، بيان جاء فيه "فقدنا أكثر شخص لا يصدق في العالم. الروح الأكثر أصالة والمحبوبة واللطيفة، لقد أحب وكرس حياته لهذه الرياضة التي جلبت له الكثير من الفرح، وثابر حتى النهاية".

مقتل درّاج خلال السباق .. وصديقته تعلن انها حامل

رياضة

رياضات ميكانيكية

الموتوكروس

جويل إيفانز

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