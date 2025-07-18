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فيديو - مقتل صانع المحتوى الرياضي الشهير

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فيديو - مقتل صانع المحتوى الرياضي الشهير
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رياضات ميكانيكية

2025-07-18 | 01:38
فيديو - مقتل صانع المحتوى الرياضي الشهير

قتل صانع المحتوى والمؤثر في مجال الرياضات الخطرة

قتل صانع المحتوى والمؤثر في مجال الرياضات الخطرة أندرياس تونيلّي أثناء رحلة منفردة بالدراجة في سلسلة جبال الدولوميت الإيطالية، عن 48 عاما.
وبحسب صحيفة إيطالية، سقط المؤثّر لمسافة تقارب 200 متراً في منطقة فالّيلونغا ضمن وادي غاردينا، أثناء صعوده أحد الجبال على ارتفاع 2,905 أمتار، ضمن رحلة استكشافية استمرت أربع أيام.
وكان تونيلي قد نشر آخر فيديو له على خاصية القصص في إنستغرام عند الساعة 7:15 مساءً، يظهر فيه وهو يبتسم ويحمل دراجته على كتفه بينما يستمتع بالمنظر البانورامي للقمم من حوله.
وبعد مرور ساعتين من دون عودته، أبلغ أحد أصدقائه فرق الإنقاذ التي سارعت إلى تمشيط الجبال باستخدام مروحية، وتم العثور على جثمانه قرابة الساعة الأولى فجراً، إلا أن ظروف الطقس القاسية أجّلت عملية انتشاله حتى صباح الأربعاء.
وكان تونيلّي شخصية بارزة في مجتمع الدراجين الجبليين، وعُرف بإنجازاته الخارقة، من بينها ركوب الدراجة على بركان Nevado Ojos del Salado في تشيلي على ارتفاع 6,893 مترا، وتسلقه بركان Tupungato حتى ارتفاع 6,570 متراً.



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صانع المحتوى

أندرياس تونيلّي

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