الاتحاد الدولي للدراجات يستبعد خمس فرق دفعة واحدة

أعلن للدراجات الهوائية استبعاد خمس فرق من سباق روماندي للسيدات

أعلن للدراجات الهوائية استبعاد خمس فرق من سباق روماندي للسيدات، الذي يتضمن ثلاث مراحل ويقام ضمن السلسلة العالمية لسباقات الدراجات للسيدات، والذي انطلق أمس الجمعة، بعد رفض هذه الفرق المشاركة في اختبار تحديد المواقع "جي بي إس".

وهذه الفرق هي كانيون سرام تسونداكريبتو وإي، إف إديوكيشن، أوتلي وليدل، تريك وبيكنيك بوست إن، إل وفيسما ليس آبايك.

وقال في بيان "يشعر الاتحاد الدولي للدراجات بالأسف إزاء اعتراض بعض الفرق على الاختبار بعدم تحديد متسابقة لحمل جهاز تتبع، ولذا قرر استبعادها من سباق روماندي للسيدات، وسيدرس الاتحاد الدولي ما إذا كان هناك حاجة لاتخاذ تدابير أخرى وفقا للوائحه".

وقال الاتحاد الدولي إن تفاصيل الاختبار تم إرسالها إلى جميع الفرق الأسبوع الماضي، فيما ووصفت الفرق الخمسة قرار الاستبعاد بأنه صادم.







