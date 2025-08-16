عاجل
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
31 o
AlJadeedTv
البقاع
34 o
AlJadeedTv
الجنوب
31 o
AlJadeedTv
الشمال
33 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
كسروان
32 o
AlJadeedTv
متن
32 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الاتحاد الدولي للدراجات يستبعد خمس فرق دفعة واحدة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد الدولي للدراجات يستبعد خمس فرق دفعة واحدة
A-
A+

رياضات ميكانيكية

2025-08-16 | 00:50
الاتحاد الدولي للدراجات يستبعد خمس فرق دفعة واحدة

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية استبعاد خمس فرق من سباق روماندي للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية استبعاد خمس فرق من سباق روماندي للسيدات، الذي يتضمن ثلاث مراحل ويقام ضمن السلسلة العالمية لسباقات الدراجات للسيدات، والذي انطلق أمس الجمعة، بعد رفض هذه الفرق المشاركة في اختبار تحديد المواقع "جي بي إس".
وهذه الفرق هي كانيون سرام تسونداكريبتو وإي، إف إديوكيشن، أوتلي وليدل، تريك وبيكنيك بوست إن، إل وفيسما ليس آبايك.
وقال الاتحاد في بيان "يشعر الاتحاد الدولي للدراجات بالأسف إزاء اعتراض بعض الفرق على الاختبار بعدم تحديد متسابقة لحمل جهاز تتبع، ولذا قرر استبعادها من سباق روماندي للسيدات، وسيدرس الاتحاد الدولي ما إذا كان هناك حاجة لاتخاذ تدابير أخرى وفقا للوائحه".
وقال الاتحاد الدولي إن تفاصيل الاختبار تم إرسالها إلى جميع الفرق الأسبوع الماضي، فيما ووصفت الفرق الخمسة قرار الاستبعاد بأنه صادم.



مقالات ذات صلة

الاتحاد الدولي متخوّف من انخفاض الاهتمام بكأس العالم للأندية
2025-06-11

الاتحاد الدولي متخوّف من انخفاض الاهتمام بكأس العالم للأندية

الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها
2025-06-05

الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها

إيران تعلن أنها أطلقت آخر دفعة من الصواريخ قبل دخول وقف النار حيز التنفيذ
2025-06-24

إيران تعلن أنها أطلقت آخر دفعة من الصواريخ قبل دخول وقف النار حيز التنفيذ

القناة 12 الإسرائيلية: دفعة مكونة من 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
2025-06-22

القناة 12 الإسرائيلية: دفعة مكونة من 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

الاتحاد الدولي للدراجات يستبعد خمس فرق دفعة واحدة

رياضة

رياضات ميكانيكية

الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية

سباق روماندي للسيدات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الدراج الإسباني إيفان روميو يكشف عن تعرّضه لإصابات مروّعة

اقرأ ايضا في رياضات ميكانيكية

فيديو - الدراج الإسباني إيفان روميو يكشف عن تعرّضه لإصابات مروّعة
2025-07-27

فيديو - الدراج الإسباني إيفان روميو يكشف عن تعرّضه لإصابات مروّعة

شهدت المرحلة ما قبل الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات حادثا عنيفا

2025-07-27

فيديو - الدراج الإسباني إيفان روميو يكشف عن تعرّضه لإصابات مروّعة

شهدت المرحلة ما قبل الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات حادثا عنيفا

رياضات السرعة تتذكر نجميها الراحلين بطريقة مبتكرة
2025-07-25

رياضات السرعة تتذكر نجميها الراحلين بطريقة مبتكرة

نظّمها السائق الفرنسي بيير غاسلي، تخليدا لذكرى زميليه الراحلين

2025-07-25

رياضات السرعة تتذكر نجميها الراحلين بطريقة مبتكرة

نظّمها السائق الفرنسي بيير غاسلي، تخليدا لذكرى زميليه الراحلين

مقتل متسابق ايطالي .. سقطت خوذته واصطدم ببوابة
2025-07-18

مقتل متسابق ايطالي .. سقطت خوذته واصطدم ببوابة

بعد حادث تصادم خلال المرحلة الافتتاحية من سباق فالي داوستا

2025-07-18

مقتل متسابق ايطالي .. سقطت خوذته واصطدم ببوابة

بعد حادث تصادم خلال المرحلة الافتتاحية من سباق فالي داوستا

اخترنا لك
فيديو - الدراج الإسباني إيفان روميو يكشف عن تعرّضه لإصابات مروّعة
2025-07-27
رياضات السرعة تتذكر نجميها الراحلين بطريقة مبتكرة
2025-07-25
مقتل متسابق ايطالي .. سقطت خوذته واصطدم ببوابة
2025-07-18
فيديو - مقتل صانع المحتوى الرياضي الشهير
2025-07-18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025