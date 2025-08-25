الأخبار
الدرّاج استفاق من غيبوبة 14 يوماً بعد الحادث المروع

الدرّاج استفاق من غيبوبة 14 يوماً بعد الحادث المروع
رياضات ميكانيكية

2025-08-25 | 00:38
الدرّاج استفاق من غيبوبة 14 يوماً بعد الحادث المروع

رغم أن أمامه طريقا طويلًا للتعافي

بدأ الإيطالي فيليبو بارونتشيني، الدراج المنحدر من مدينة ماسّا لومبارديا، يستعيد عافيته تدريجيا رغم أن أمامه طريقا طويلًا للتعافي. 
وكان بارونتشيني قد تعرّض لسقوط خطير للغاية خلال المرحلة الثالثة من طواف بولندا كاد أن يكلّفه حياته وخلّف له إصابات جسدية بالغة.
بارونتشيني، بطل العالم لسباق الطريق لفئة أقل من 23 عاما عام 2021، استيقظ نهاية هذا الأسبوع من الغيبوبة الاصطناعية التي وُضع فيها لتقليل حركته وتخفيف آلامه المروعة، وقد نُقل إلى إيطاليا للخضوع لعمليات جراحية لمعالجة الكسور المتعددة، وفقا لما ذكره موقع كوريري رومانيا.
وافاد المصدر أن الدراج الشاب لفريق (UAE) خضع خلال الأسبوعين الماضيين لثلاث عمليات جراحية، الأولى على مستوى الترقوة في بولندا، والثانية عملية جراحية للعمود الفقري بعد نقله إلى مستشفى نيغواردا في ميلانو، وأخيرا عملية معقدة في جراحة الوجه والفكين استمرت 11 ساعة.
ومن المقرر أن يُنقل بارونتشيني في الأيام المقبلة من وحدة العناية المركزة إلى جناح آخر، وهو ما يُعد خبرا مبشرا، خاصةً في ضوء كلمات الطبيب أدريان روتونو يوم الحادث "ستكون هناك مستجدات قريبا، لكن أفكارنا مع فيليبو".
يُذكر أن بارونتشيني استهل موسمه الحالي في إسبانيا، حيث شارك في جائزة كاستيون الكبرى، وكلاسيكا فالنسيا، وطواف فالنسيا، كما خاض جيرو إيطاليا، وحلّ وصيفا في سباق ضد الساعة ببطولة إيطاليا الوطنية. 
ويملك بارونتشيني في رصيده فوزين احترافيين، كلاهما في بلجيكا، سباق سوبر 8 كلاسيك وطواف بالوازي، وشارك هذا الموسم في 52 يوم سباق، وينتهي عقده الحالي مع فريقه مع نهاية العام.



الدرّاج استفاق من غيبوبة 14 يوماً بعد الحادث المروع

