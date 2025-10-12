الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مطالبة درّاج ترك فريق "إسرائيل" بسبب غزّة بتعويضات ضخمة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مطالبة درّاج ترك فريق &quot;إسرائيل&quot; بسبب غزّة بتعويضات ضخمة
A-
A+

رياضات ميكانيكية

2025-10-12 | 02:32
مطالبة درّاج ترك فريق "إسرائيل" بسبب غزّة بتعويضات ضخمة

بسبب قراره إنهاء عقده مع الفريق

طالب فريق "إسرائيل بريميير تيك" للدراجات الهوائية، درّاجه الكندي السابق، ديريك جي، بدفع تعويضات تتجاوز 30 مليون يورو، بسبب قراره إنهاء عقده مع الفريق، والذي اتخذه انطلاقاً من دوافع أخلاقية وإنسانية ترتبط بالحرب على غزّة.
وقرر الدراج البالغ من العمر 28 عاما، إنهاء عقده مع الفريق، والذي يمتد حتى العام 2028، وكتب على منصة إنستغرام "أنهيت عقدي لسبب وجيه، والقرار لم يكن سهلا، اذ جاء بعد علاقة لا يمكن إصلاحها مع مدير الفريق، ومخاوف جدية تتعلق بالسلامة والمعتقد الشخصي أثقلت كاهلي".
وأضاف أن المال ليس السبب "كيف يصبح المال العنوان الرئيسي عندما تتعلق القضية بالإنسانية؟ لم أستطع الاستمرار مع الفريق تحت هذه الظروف، وأنا أواجه الآن مطالبة بتعويضات يقال إنها تتجاوز حوالي 30 مليون يورو لمجرد أنني لم أفعل شيئا سوى ممارسة حقوقي الأساسية كمحترف وانسان".



مقالات ذات صلة

من بطل يورو 2008 إلى فريق في الدرجة السابعة ..
2025-07-31

من بطل يورو 2008 إلى فريق في الدرجة السابعة ..

النجم الفرنسي السابق يطالب بتعويض ضخم من الفيفا
2025-08-19

النجم الفرنسي السابق يطالب بتعويض ضخم من الفيفا

مأساة في إسبانيا: مقتل دراج شاب والسبب إطار !!
2025-08-25

مأساة في إسبانيا: مقتل دراج شاب والسبب إطار !!

مكافأة أميركية ضخمة لمن يكشف شبكات تمويل حزب الله!
2025-09-22

مكافأة أميركية ضخمة لمن يكشف شبكات تمويل حزب الله!

مطالبة درّاج ترك فريق "إسرائيل" بسبب غزّة بتعويضات ضخمة

رياضة

رياضات ميكانيكية

إسرائيل بريميير تيك

ديريك جي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حرارة سنغافورة العالية تُربك الفورمولا وان

اقرأ ايضا في رياضات ميكانيكية

حرارة سنغافورة العالية تُربك الفورمولا وان
2025-10-03

حرارة سنغافورة العالية تُربك الفورمولا وان

يستعدّ نجوم الفورمولا وان لارتداء سترات مبرَّدة بالثلج

2025-10-03

حرارة سنغافورة العالية تُربك الفورمولا وان

يستعدّ نجوم الفورمولا وان لارتداء سترات مبرَّدة بالثلج

فيديو – أعلام فلسطين تُرفع في طواف اسبانيا لحظة مرور الاسرائيليين
2025-09-07

فيديو – أعلام فلسطين تُرفع في طواف اسبانيا لحظة مرور الاسرائيليين

أغلقت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أحد الطرق

2025-09-07

فيديو – أعلام فلسطين تُرفع في طواف اسبانيا لحظة مرور الاسرائيليين

أغلقت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أحد الطرق

فيديو - مالوكاس يُنقل جواً إلى المستشفى بعد حادث في سباق ناشفيل
2025-09-01

فيديو - مالوكاس يُنقل جواً إلى المستشفى بعد حادث في سباق ناشفيل

بعد تعرضه لحادث مروع خلال سباق Music City Grand Prix

2025-09-01

فيديو - مالوكاس يُنقل جواً إلى المستشفى بعد حادث في سباق ناشفيل

بعد تعرضه لحادث مروع خلال سباق Music City Grand Prix

اخترنا لك
حرارة سنغافورة العالية تُربك الفورمولا وان
2025-10-03
فيديو – أعلام فلسطين تُرفع في طواف اسبانيا لحظة مرور الاسرائيليين
2025-09-07
فيديو - مالوكاس يُنقل جواً إلى المستشفى بعد حادث في سباق ناشفيل
2025-09-01
مأساة في إسبانيا: مقتل دراج شاب والسبب إطار !!
2025-08-25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025