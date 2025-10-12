مطالبة درّاج ترك فريق "إسرائيل" بسبب غزّة بتعويضات ضخمة

بسبب قراره إنهاء عقده مع الفريق

طالب فريق " تيك" للدراجات الهوائية، درّاجه الكندي السابق، جي، بدفع تعويضات تتجاوز 30 مليون ، بسبب قراره إنهاء عقده مع الفريق، والذي اتخذه انطلاقاً من دوافع أخلاقية وإنسانية ترتبط بالحرب على غزّة.

وقرر الدراج البالغ من العمر 28 عاما، إنهاء عقده مع الفريق، والذي يمتد حتى العام 2028، وكتب على منصة "أنهيت عقدي لسبب وجيه، والقرار لم يكن سهلا، اذ جاء بعد علاقة لا يمكن إصلاحها مع مدير الفريق، ومخاوف جدية تتعلق بالسلامة والمعتقد الشخصي أثقلت كاهلي".

وأضاف أن المال ليس السبب "كيف يصبح المال العنوان عندما تتعلق القضية بالإنسانية؟ لم أستطع الاستمرار مع الفريق تحت هذه الظروف، وأنا أواجه الآن مطالبة بتعويضات يقال إنها تتجاوز حوالي 30 مليون يورو لمجرد أنني لم أفعل شيئا سوى ممارسة حقوقي الأساسية كمحترف وانسان".







