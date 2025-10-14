هل أصبح مايكل شوماخر في وضع أفضل؟

ذكر الصحفي الفرنسي ستيفان ليرميت، أن أسطورة سباقات الفورمولا وان، الألماني مايكل شوماخر
، وقّع منذ فترة
على خوذة خصصت لمزاد خيري، في دليل مشجع ربما على تحسن حالته الصحية.
واستمرت السرية التامة في الاحاطة بوضعه الصحي منذ الحادث الذي تعرّض له في كانون
الثاني – ديسمبر 2013، حين تعرض شوماخر لإصابة في الدماغ أثناء التزلج في جبال الألب الفرنسية
، اثر تعثره بصخرة واصطدام رأسه بحافة صخرية.
وتواصل غياب شوماخر بالكامل عن التواصل مع الخارج منذ ذلك الحين، وذكرت تقارير في نيسان
- أبريل الماضي أنه ترك توقيعه بالأحرف الأولى M.S. على الخوذة بمساعدة زوجته كورينا، من أجل مزاد خيري نظمه السائق البريطاني
الأسطوري جاكي ستيوارت
.