هل أصبح مايكل شوماخر في وضع أفضل؟

وقّع على خوذة خصصت لمزاد خيري

ذكر الصحفي الفرنسي ستيفان ليرميت، أن أسطورة سباقات الفورمولا وان، الألماني ، وقّع على خوذة خصصت لمزاد خيري، في دليل مشجع ربما على تحسن حالته الصحية.

واستمرت السرية التامة في الاحاطة بوضعه الصحي منذ الحادث الذي تعرّض له في الثاني – ديسمبر 2013، حين تعرض شوماخر لإصابة في الدماغ أثناء التزلج في ، اثر تعثره بصخرة واصطدام رأسه بحافة صخرية.

وتواصل غياب شوماخر بالكامل عن التواصل مع الخارج منذ ذلك الحين، وذكرت تقارير في - أبريل الماضي أنه ترك توقيعه بالأحرف الأولى M.S. على الخوذة بمساعدة زوجته كورينا، من أجل مزاد خيري نظمه السائق الأسطوري جاكي .







