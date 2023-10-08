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برشلونة بغياب روبرت ليفاندوفسكي : 7 فوز في 7 مباريات

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برشلونة بغياب روبرت ليفاندوفسكي : 7 فوز في 7 مباريات
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رياضة

2023-10-08 | 03:25
برشلونة بغياب روبرت ليفاندوفسكي : 7 فوز في 7 مباريات

يلعب برشلونة اليوم في نويفو لوس كارمينيس في غرناطة

يلعب برشلونة اليوم الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الاسباني في نويفو لوس كارمينيس في غرناطة، من دون النجم الولندي روبرت ليفاندوفسكي، المصاب.
وكما قال مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز "من الصعب استبدال مهاجم من الطراز العالمي" فهو حامل الحذاء الذهبي السابق وآخر "بيتشيتشي" في الدوري الاسباني.
وقد سجل صاحب الرقم 9 ستة أهداف "للبلاوغرانا" هذا الموسم، خمسة في الدوري وواحد في دوري أبطال أوروبا، بعد أن لعب جميع المباريات باستثناء واحدة، في مايوركا، حيث شارك في الشوط الثاني. 
ومع ذلك، تمكن برشلونة في الموسم الماضي من التغلب على غياب المهاجم البولندي، فحقق 7 انتصارات في 7 مباريات، وإن كانت نتيجة خمسة منها (1-0) فقط: 
ففي الدوري، فاز على أتلتيكو في مدريد بهدف من عثمان ديمبيلي وهزم خيتافي في كامب نو بهدف من بيدري وجيرونا في مونتيليفي ومرة أخرى مع بيدري كمنفذ واستسلم فالنسيا في كامب نو بهدف رافينيا.
وفي الكأس، تغلب برشلونة (1-0) على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، بفضل هدف في مرماه من قبل إيدر ميليتاو، وعلى إنترسيتي (4-3) بأهداف أراوخو وديمبيلي وفاتي. 
وفي دوري أبطال أوروبا، فاز برشلونة على فيكتوريا في بلزن (4-2) سجلها فيران توريس وماركوس ألونسو وبابلو توري.

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رياضة

برشلونة

الدوري الاسباني

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