فيديو - "الدكتور كاورو ميتوما" هدف برشلونة فمن هو؟

الأطروحة أعدها أحد الطلاب عن "الدكتور كاورو ميتوما"

في كلية العلوم التربوية بجامعة تسوكوبا (اليابان)، يواصلون تدريب الطلاب ليكونوا كمثال على الأطروحة التي سيتم تطويرها قبل بداية حياتهم المهنية، وتحديداً كتلك التي أعدها أحد طلابهم الأكثر شهرة "الدكتور كاورو ميتوما".

بقي الطالب حتى الساعات الأولى من الصباح دون نوم، وحددها بالتفصيل، وركز على المراوغة في عالم كرة القدم، وقدم تحقيقا بكاميرات GoPro التي وضعها على جباه لاعبي فريق كرة القدم للحصول على رؤية مثالية لكيفية حدوث المراوغة من لحظة استلام الكرة، والتغلب على المنافس.

الاسم ليس مصادفة، فهذا الطالب المولود في كاناغاوا عام 1997 ما هو الا مهاجم برايتون الحالي، 26 عاما، وهو مدرج على جدول أعمال نادي برشلونة، لأن الطاقم الفني، مع تشافي هيرنانديز على رأسه، يعشق جودته وخصائصه.

ينتهي عقده في العام 2025، وفي العام المقبل، يمكن أن يغادر بسعر مقبول، وعلى الرغم من أن الوضع الاقتصادي لنادي برشلونة لا يسمح باستثمارات كبيرة، وأن مانشستر سيتي، دون مشاكل مالية، يسير على خطى اللاعب، لأن بيب جوارديولا يضعه في دائرة الضوء.

إلا أن هناك عاملا بشريا يمكن أن يساعد برشلونة، ففي مسيرته، أظهر اللاعب أنه ليس مهووسا بالمال، ولديه أفكار واضحة للغاية، وإذا كان برشلونة يغريه شخصياً، لن ينظر بعيدا.

وقد تجلت هذه الشخصية بالفعل على وجه التحديد في كلية العلوم التربوية بجامعة تسوكوبا، حيث عرض عليه كاواساكي فرونتال، النادي الياباني الذي تدرب فيه، أول عقد احترافي عندما كان عمره 19 عاماً، لكنه رفضه لأنه أراد إنهاء دراسته أولا.

وأثناء لعب البطولات مع جامعته، أصبح خبيرا في التدريب والتغذية والرياضة، وكان ذكيا في اختيار موضوع أطروحته "المراوغة" وقال "حتى أتمكن من الاستمرار في الممارسة والمنافسة والدراسة".

في سن الـ23، أنهى دراسته في عام 2020، وانضم الى كاواساكي فرونتال، ووقع لبرايتون في عام 2021، الذي استعاده في 2022-23 بعد عام على سبيل الإعارة إلى نادي سانت جيلواز البلجيكي، وكان تأثيره على الدوري الإنجليزي الممتاز وحشياً، وكذلك على منتخب اليابان.