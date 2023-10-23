إشبيلية يتهم تلفزيون ريال مدريد بالضغط على الحكام

يحلل أداءهم في الفترة التي تسبق المباريات

منذ بضع سنوات حتى الآن، ركّز تلفزيون ريال مدريد على الحكام، وكان يحلل أداءهم في الفترة التي تسبق المباريات، والتي يعتقد الكثيرون أنها تتم لممارسة الضغط عليهم.

هذا الأمر تسبب بالكثير من الانتقادات، وآخر من فعل ذلك كان نائب رئيس نادي إشبيلية خوسيه ماريا ديل نيدو جونيور، الذي تحدث قبل المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، مناشداً ريال مدريد التوقف عن استخدام هذه الأساليب.

وقال نيدو جونيور "قبل كل شيء، نحن ضد اتخاذ ريال مدريد هذه الإجراءات من خلال تلفزيون النادي الرسمي، فالحكام يرتكبون أخطاء، كما يفعل الجميع، وما يتعين علينا القيام به هو مساعدتهم، ونادي بمكانة ريال مدريد لا يتأثر بتلك الأنواع من المواقف التي تسعى إلى الضغط على مؤسسة التحكيم".



