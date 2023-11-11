فيديو من أسبانيا... جماهير سوسيداد ترتدي ملابس ملطخة بالأحمر وترفع أعلام فلسطـ ين

لكن "أولتراس" نادي ريال سوسيداد قام بنشر تفاصيل ما حدث، السبت، عبر تسجيل مصور، يظهر كيف تضامنوا مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 36 يوماً.

وارتدى أعضاء "أولتراس" نادي ريال سوسيداد الإسباني ملابس بيضاء، ووضعوا الأقنعة على وجوههم، ودخلوا قبل انطلاق المواجهة ضد بنفيكا البرتغالي، في دوري أبطال أوروبا، بعدما خُصص مكان لهم في ملعب "أنويتا".

وبعد وصولهم إلى مكانهم المخصص في ملعب "أنويتا"، قام أعضاء "أولتراس" ريال سوسيداد بالوقوف ورفع العلم الفلسطيني، مع القيام بسكب اللون الأحمر (يرمز لدماء المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا في قطاع غزة".