الموسم الرياضي المدرسة اختتم.. وتكريم خاص!

عاجل
في اعلى درجات الحرارة "تعا بورد بـ لبنان" | التفاصيل في النشرة المسائية
في اعلى درجات الحرارة "تعا بورد بـ لبنان" | التفاصيل في النشرة المسائية
بطلة الاعلام جريحة لبنان كريستينا عاصي ترفع الشعلة الأولمبية | التفاصيل في النشرة المسائية
بطلة الاعلام جريحة لبنان كريستينا عاصي ترفع الشعلة الأولمبية | التفاصيل في النشرة المسائية
غاب بايدن.. إلعب يا ترامب | التفاصيل في النشرة المسائية
غاب بايدن.. إلعب يا ترامب | التفاصيل في النشرة المسائية
على عينك يا قضاء.. البورصة غير الشرعية رجعت | كل المعلومات في رادار النشرة المسائية
على عينك يا قضاء.. البورصة غير الشرعية رجعت | كل المعلومات في رادار النشرة المسائية
لحظة وفاة مايكروسوفت تعطل العالم.. ورقص لبنان | التفاصيل في النشرة المسائية
لحظة وفاة مايكروسوفت تعطل العالم.. ورقص لبنان | التفاصيل في النشرة المسائية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
البقاع
32 o
AlJadeedTv
الجنوب
30 o
AlJadeedTv
الشمال
32 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
كسروان
31 o
AlJadeedTv
متن
31 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

الموسم الرياضي المدرسة اختتم.. وتكريم خاص!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الموسم الرياضي المدرسة اختتم.. وتكريم خاص!
A-
A+

رياضة

2024-07-19 | 09:37
الموسم الرياضي المدرسة اختتم.. وتكريم خاص!

في حفل أقيم على مسرح وزارة التربية والتعليم العالي، اختتم الموسم الرياضي المدرسي2023-2024 في محافظة بيروت، بإشراف وحضور رئيس المنظمة التربوية لبيروت وضواحيها الأستاذ محمد الحمصي, وبحضور رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية الدكتور مازن قبيسي، منسقي الألعاب الرياضية ومدربي الفرق المشاركة. تخلل الحفل تتويج أبطال بيروت الذين فازوا بالمرتبتين الاولى والثانية وذلك بعد مشاركة ما يزيد عن ٢٠٠٠ طالب من مدارس رسمية وخاصة في مختلف الألعاب الرياضية والفئات العمرية حيث تباروا على ملاعب مدرسة عمر الزعني الرسمية، مدرسة الانترناشونال كولدج ، ملعب الصداقة.

وتم خلال الحفل تكريم كل من السادة:
- جهاد محجوب على عطائه المميز وتفانيه في تدريب الناشئة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لابعادهم عن آفات المجتمع.
- جنان جفال على عملها اللافت مع طلابها واكتشاف مواهبهم بالإضافة كتابة وتلحين أغنية لدعم الشعب الفلسطيني وأهلنا في الجنوب الصامد 
- هيام شحادة لكل ما قدمته للشبكة المدرسية والأنشطة الرياضية التربوية خلال عملها في المنطقة التربوية لبيروت وضواحيها.
الموسم الرياضي المدرسة اختتم.. وتكريم خاص!

رياضة

الموسم الرياضي

المدارس اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
طبيب روسيّ يردّ على عمدة باريس: السباحة في "السين" خطرة
أسماء صادمة في السباق على الكرة الذهبية

اقرأ ايضا في رياضة

إقفال ملعب في اسكتلندا بسبب غزو طيور النورس
23:39

إقفال ملعب في اسكتلندا بسبب غزو طيور النورس

قامت بمهاجمة الناس في مكان قريب وغطت الأرضية الخضراء

23:39

إقفال ملعب في اسكتلندا بسبب غزو طيور النورس

قامت بمهاجمة الناس في مكان قريب وغطت الأرضية الخضراء

بطل UFC يفاجئ مشجعاً شاباً بجلسة رياضية
23:37

بطل UFC يفاجئ مشجعاً شاباً بجلسة رياضية

ترك بطل UFC مساحة من الوقت خارج التدريب

23:37

بطل UFC يفاجئ مشجعاً شاباً بجلسة رياضية

ترك بطل UFC مساحة من الوقت خارج التدريب

نجل زلاتان إبراهيموفيتش صفقة ميلان الجديدة
23:36

نجل زلاتان إبراهيموفيتش صفقة ميلان الجديدة

أول عقد احترافي له في النادي الذي لعب له والده

23:36

نجل زلاتان إبراهيموفيتش صفقة ميلان الجديدة

أول عقد احترافي له في النادي الذي لعب له والده

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024