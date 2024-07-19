الموسم الرياضي المدرسة اختتم.. وتكريم خاص!

في حفل أقيم على مسرح وزارة التربية والتعليم العالي، اختتم الموسم الرياضي المدرسي2023-2024 في محافظة بيروت، بإشراف وحضور رئيس المنظمة التربوية لبيروت وضواحيها الأستاذ محمد الحمصي, وبحضور رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية الدكتور مازن قبيسي، منسقي الألعاب الرياضية ومدربي الفرق المشاركة. تخلل الحفل تتويج أبطال بيروت الذين فازوا بالمرتبتين الاولى والثانية وذلك بعد مشاركة ما يزيد عن ٢٠٠٠ طالب من مدارس رسمية وخاصة في مختلف الألعاب الرياضية والفئات العمرية حيث تباروا على ملاعب مدرسة عمر الزعني الرسمية، مدرسة الانترناشونال كولدج ، ملعب الصداقة.

