الموسم الرياضي المدرسة اختتم.. وتكريم خاص!
في حفل أقيم على مسرح وزارة التربية والتعليم العالي، اختتم الموسم الرياضي المدرسي2023-2024 في محافظة بيروت، بإشراف وحضور رئيس المنظمة التربوية لبيروت وضواحيها الأستاذ محمد الحمصي, وبحضور رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية الدكتور مازن قبيسي، منسقي الألعاب الرياضية ومدربي الفرق المشاركة. تخلل الحفل تتويج أبطال بيروت الذين فازوا بالمرتبتين الاولى والثانية وذلك بعد مشاركة ما يزيد عن ٢٠٠٠ طالب من مدارس رسمية وخاصة في مختلف الألعاب الرياضية والفئات العمرية حيث تباروا على ملاعب مدرسة عمر الزعني الرسمية، مدرسة الانترناشونال كولدج ، ملعب الصداقة.
وتم خلال الحفل تكريم كل من السادة:
- جهاد محجوب على عطائه المميز وتفانيه في تدريب الناشئة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لابعادهم عن آفات المجتمع.
- جنان جفال على عملها اللافت مع طلابها واكتشاف مواهبهم بالإضافة كتابة وتلحين أغنية لدعم الشعب الفلسطيني وأهلنا في الجنوب الصامد
- هيام شحادة لكل ما قدمته للشبكة المدرسية والأنشطة الرياضية التربوية خلال عملها في المنطقة التربوية لبيروت وضواحيها.