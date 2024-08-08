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أولمبياد باريس: اللبنانية ليتيسيا عون الى نصف النهائي التايكواندو

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أولمبياد باريس: اللبنانية ليتيسيا عون الى نصف النهائي التايكواندو
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رياضة

2024-08-08 | 10:15
أولمبياد باريس: اللبنانية ليتيسيا عون الى نصف النهائي التايكواندو

تواجه عون في نصف النهائي الإيرانية ناهد كيانيشاندي

تأهلت النجمة اللبنانية ليتيسيا عون الى الدور نصف النهائي من منافسة التايكواندو لوزن تحت 57 كيلوغراماً في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس.
وتغلبت ليتيسيا، وهي من مواليد 14 نيسان - أبريل 2001 (23 عاماً)، على ميليانا ريلجيكج، من مقدونيا، مواليد 23 أيار - مايو 2003، 21 عاماً بنتيجة (2-0).
وقدّمت ليتيسيا آداءً قوياً في الجولة الأولى المثيرة وأنهتها لصالحها (9-8) وعادت لتفوز في الجولة الثانية (6-6) بقرار الحكام منهية المواجهة لمصلحتها.
وكانت عون فازت في الدور ثُمن النهائي على شيا لينغ لو من تايبة الصينية (2-0) بعد أن أنهت الجولة الأولى لمصلحتها (4-2) والثانية (3-2).
وكانت لو تعتبر من المُرشحات لنيل احدى الميداليات، فهي حاملة برونزية طوكيو 2020، وهي حاملة فضية بطولة العالم 2022 و2023 وفضية الألعاب الآسيوية 2022.
وتواجه عون في نصف النهائي الإيرانية ناهد كيانيشاندي فيما تلعب الكورية الجنوبية كيم يو جين بمواجهة الصينية ليو زينغ شي.
يُذكر أن عون هي حاملة الميدالية البرونزية في الألعاب الآسيوية 2018 والألعاب الإسلامية 2021 وبطولة آسيا 2024.



أولمبياد باريس: اللبنانية ليتيسيا عون الى نصف النهائي التايكواندو

رياضة

ليتيسيا عون

دورة الألعاب الأولمبية

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