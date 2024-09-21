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فيديو - لامين يامال يثير جدلاً واسعاً بسبب شتيغن

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فيديو - لامين يامال يثير جدلاً واسعاً بسبب شتيغن
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رياضة

2024-09-21 | 01:38
فيديو - لامين يامال يثير جدلاً واسعاً بسبب شتيغن

تعرض مارك أندريه تير شتيجن للانتقادات بسبب خطأه

تسبب مقطع فيديو للامين يامال تم تداوله على الشبكات بالكثير من الجدل، متزامناً مع تعرض مارك أندريه تير شتيجن للانتقادات بسبب خطأه الذي أدى إلى طرد إريك جارسيا والهدف الأول في الخسارة (1-2) أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا.
فبعد يوم من ارتكاب تير شتيجن الخطأ الفادح، انتشر فيديو يتحدث فيه يامال لحساب مسابقة Kings League، ويختار فريقه الأفضل، حيث وضع إينياكي بينيا في حراسة المرمى، وليس شتيغن، وكل من أراوخو وكوبارسي، جافي وبيدري في الوسط، لامين ونيكو ويليامز في الهجوم.
ولتبيان الحقيقة والربط بين الحدثين، اتصلت موندو ديبورتيفو بفريق عمل Kings League للتحقق مما إذا كان الفيديو قد تم تسجيله بعد الهزيمة، وتبين أنه قد تم تسجيله قبل عدة أسابيع، وأن لا علاقة له مطلقاً بما حدث في دوري أبطال أوروبا.

 


فيديو - لامين يامال يثير جدلاً واسعاً بسبب شتيغن

رياضة

دوري أبطال أوروبا

لامين يامال

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