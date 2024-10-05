فيديو - شاهدوا كيف عضّ منافسه فأوقف ثماني مباريات

وقع الحادث خلال لقاء البطولة الانجليزية

تم إيقاف المونتينيغري مولاتين أوسمايتش، مهاجم بريستون نورث إند، لمدة ثماني مباريات، وغرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني لقيامه بعض مدافع بلاكبيرن أوين بيك.

وقع الحادث خلال لقاء البطولة الانجليزية "تشامبيونشيب" السلبيّ، بين الجانبين في 22 أيلول - سبتمبر الفائت، حين حصل بيك على بطاقة حمراء مباشرة لاعتدائه على دوان هولمز من بريستون، قبل أن يرد أوسمايتش بعضّه ليطرده الحكم ماثيو دونوهيو.

وأشار مدافع بلاكبيرن إلى أنه تعرض للعض من قبل أوسمايتش وأكد مديره جون يوستاس هذه المزاعم "لديه علامة عضة كبيرة على مؤخرة رقبته".

وأكد الاتحاد الإنجليزي قرار إيقاف اللاعب في بيان صدر صباح الجمعة، جاء فيه "تم إيقاف ميلوتين أوسمايتش لاعب بريستون نورث إند لمدة ثماني مباريات وغرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني لسوء السلوك خلال المباراة ضد بلاكبيرن روفرز".