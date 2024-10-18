جاري نيفيل يهاجم تعيين توخيل لتدريب انجلترا

شنّ جاري نيفيل، اللاعب الدولي السابق والمحلل التلفزيوني الحالي هجوماً عنيفاً على تعيين الألماني توماس توخيل مديراً فنياً للمنتخب الانجليزي.

وقال نيفيل "أعتقد أننا نلحق الضرر بأنفسنا، أعتقد أن هناك مرشحين إنجليز بارزين كان من الممكن تعيينهم، ومن الواضح أننا في حالة من الفوضى عندما يتعلق الأمر بالتدريب، وقد باتت صورة التدريب الإنجليزي سيئة السمعة في أوروبا، فليس لدينا هوية واضحة ولم نبني أسلوبا فريدا بالنسبة لنا".

وأضاف "لقد رأينا مدربين من جميع أنحاء أوروبا يأتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويشاركون أساليبهم في لعبتنا وقمنا بنسخها، لكن في رأيي نحن بحاجة إلى بناء هوية، والسماح للمدربين الإنجليز بالازدهار".

وختم نيفيل الذي قضى كل مسيرته الكروية بين 1991 و2011 في مانشستر يونايتد، ولعب 85 مباراة لمنتخب بلاده الاول "اعتقدت أننا تركنا تلك الفترة من تعيين المدربين الأجانب وراءنا".